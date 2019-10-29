Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
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Сбербанк подписал необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в Mail.ru;:позитивно

ПРАЙМ04:00

Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

Ведомостивчера в 16:41

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфаксвчера в 04:07

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Коммерсантъвчера в 07:25

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ruвчера в 05:24

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАССвчера в 05:41

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07
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Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
РИА Новости 03:18
Политика

Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Московский Комсомолец 03:37
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Экономика

«Сафмар» купила 27,2% «Кузбасской топливной компании»

Группа "Сафмар" купила у Prosperity Capital Management 27,24% "Кузбасской топливной компании" за $82,9 млн (196,27 рубля за акцию), сообщила пресс-служба Prosperity.
Интерфакс 02:46
Экономика

Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты

Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами.
Газета.Ru 02:00
Культура

Умер актёр Джон Уизерспун

Американский комедийный актёр Джон Уизерспун умер на 78-м году жизни. Он скончался «внезапно» в своём доме в штате Калифорния.
News.ru 01:30
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки - "Яндекс.Станцию Мини", а также получит ее бесплатно взамен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Общество

Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами

Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
РБК 01:28
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна 28 октября в 13:04
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Экономика

Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
РБК 00:00
Футбол

Источник: оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror.
Чемпионат 02:39
Политика

Путин принял приглашение посетить Кубу

Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»

Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Дни.ру 03:47
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Общество

Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp

Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
РЕН ТВ вчера в 17:41
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Политика

Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости вчера в 09:36
Общество

Закон об ОСАГО изменился в России

Со вторника, 29 октября, в России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО. Об этом сообщила газета «Известия».
Телеканал 360° вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Общество

Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Шоу-бизнес

Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который почти пять лет не проявлял желания общаться со своими наследниками.
Народные новости 01:34
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме

В Архангельске 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих человек с целью каннибализма.
Российская газета вчера в 06:03
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