Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

Ведомости16:41

Сбербанк купит акции Mail.Ru Group с премией 100% к рынку

Forbes11:17

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАСС05:41

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Коммерсантъ07:25

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ru05:24

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:07

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфакс04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Здоровье

В Челябинскую область завезли зараженную гаффской болезнью рыбу

Рыбу из тюменского озера, зараженную гаффской болезнью, поставляли в три региона России, в том числе Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 11:39
Шоу-бизнес

48-летняя Марина Федункив стала блондинкой

Wday.ru 08:07
Кино

Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК 20:33
Гаджеты

Samsung представил концепт нового складного смартфона

В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном.
РБК 21:24
Футбол

«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

«Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.
Чемпионат 17:54
Армия и оружие

Российский ледокол «Иван Папанин» впечатлил иностранцев

Иностранные СМИ обратили внимание на боевой ледокол «Иван Папанин», сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulgarian Military.
Телеканал 360° вчера в 08:25
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Наука

Раскрыт способ защиты от внезапного рака

Молекулярные биологи Копенгагенского (Дания) и Оксфордского университетов (Великобритания) раскрыли, как клетка защищает ДНК от фатальных повреждений.
Lenta.ru 13:13
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Политика

Внук муфтия Саудовской Аравии отказался ехать в Чечню к Кадырову

Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиз ибн Баз Салих отказался посетить Чечню.
News.ru вчера в 11:33
Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru 17:43
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском 19:29
Спорт

WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года

Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.
Bethub.org 04:00
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости 18:55
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Экономика

Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
Ведомости 02:58
Политика

Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

РИА Новости 05:22
Здоровье

Причины инсультов у молодых россиян назвал врач

Спровоцировать инсульт даже у молодых людей могут острый стресс, курение, малоподвижный образ жизни и плохой сон, сообщает РБК.
Live24 04:19
Гаджеты

Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro

Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Astera вчера в 05:55
Политика

На Западе пришли в ярость от побед Путина

В этом году Путин триумфально вернулся на мировую арену, отмечают авторы статьи, перечисляя победы России: разрешение конфликта на Ближнем Востоке, прочный союз с Китаем, ссора союзников по НАТО.
Брянские новости 20:15
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк выложила свежее фото

Девушка выглядит цветущей и счастливой Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась серия свежих фотографий.
WomanHit.ru 08:04
Общество

Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО

"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости 20:47
Политика

В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей

Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Политика

Сессия парламента Хакасии обещает быть горячей, но не взрывной

О стартующей 30 октября в 10 часов утра в Абакане 12-й сессии Верховного Совета Хакасии в информационном поле республики говорилось очень много.
ИА Хакасия вчера в 23:09
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Экономика

Новая система пенсионных накоплений представлена в России

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Газета.Ru 06:33
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» ушла из шоу

Актриса Юлия Михалкова объявила об уходе из шоу «Уральские пельмени» и объяснила причины такого решения.
Lenta.ru 10:12
Армия и оружие

ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума

Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
RT на русском 13:23
Космос

В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс

Известия вчера в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное