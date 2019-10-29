Экономика
Lenta.ruСбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
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Здоровье
В Челябинскую область завезли зараженную гаффской болезнью рыбу
Рыбу из тюменского озера, зараженную гаффской болезнью, поставляли в три региона России, в том числе Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 11:39
Шоу-бизнес
48-летняя Марина Федункив стала блондинкой
Wday.ru 08:07
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК 20:33
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном.
РБК 21:24
Футбол
«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А
«Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета на 18-м месте в таблице.
Чемпионат 17:54
Армия и оружие
Российский ледокол «Иван Папанин» впечатлил иностранцев
Иностранные СМИ обратили внимание на боевой ледокол «Иван Папанин», сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulgarian Military.
Телеканал 360° вчера в 08:25
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Наука
Раскрыт способ защиты от внезапного рака
Молекулярные биологи Копенгагенского (Дания) и Оксфордского университетов (Великобритания) раскрыли, как клетка защищает ДНК от фатальных повреждений.
Lenta.ru 13:13
Политика
Внук муфтия Саудовской Аравии отказался ехать в Чечню к Кадырову
Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиз ибн Баз Салих отказался посетить Чечню.
News.ru вчера в 11:33
Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
RT на русском 19:29
Спорт
WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года
Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.
Bethub.org 04:00
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости 18:55
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Экономика
Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ
В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
Ведомости 02:58
Здоровье
Причины инсультов у молодых россиян назвал врач
Спровоцировать инсульт даже у молодых людей могут острый стресс, курение, малоподвижный образ жизни и плохой сон, сообщает РБК.
Live24 04:19
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Astera вчера в 05:55
Политика
На Западе пришли в ярость от побед Путина
В этом году Путин триумфально вернулся на мировую арену, отмечают авторы статьи, перечисляя победы России: разрешение конфликта на Ближнем Востоке, прочный союз с Китаем, ссора союзников по НАТО.
Брянские новости 20:15
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк выложила свежее фото
Девушка выглядит цветущей и счастливой Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась серия свежих фотографий.
WomanHit.ru 08:04
Общество
Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО
"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости 20:47
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Политика
Сессия парламента Хакасии обещает быть горячей, но не взрывной
О стартующей 30 октября в 10 часов утра в Абакане 12-й сессии Верховного Совета Хакасии в информационном поле республики говорилось очень много.
ИА Хакасия вчера в 23:09
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Экономика
Новая система пенсионных накоплений представлена в России
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Газета.Ru 06:33
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» ушла из шоу
Актриса Юлия Михалкова объявила об уходе из шоу «Уральские пельмени» и объяснила причины такого решения.
Lenta.ru 10:12
Армия и оружие
ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума
Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
RT на русском 13:23
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Известия вчера в 04:43