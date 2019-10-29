Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
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Аналитики позитивно оценили для Mail.ru Group возможную покупку Сбербанком доли в холдинге

ТАСС14:37

Сбербанк подписал необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в Mail.ru;:позитивно

ПРАЙМ04:00

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ruвчера в 05:24

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Коммерсантъвчера в 07:25

Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

Ведомостивчера в 16:41

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфаксвчера в 04:07
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Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 15:05
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Здоровье

Врач объяснил полезность тыквы для 80% россиян

Профиль 05:53
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Ридус вчера в 17:35
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Общество

В «зеленой зоне» Багдада около здания посольства США упала ракета

РИА Новости 15:49
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 10:54
Армия и оружие

АПЛ «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщило Минобороны России.
Взгляд.ру вчера в 22:23
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings 03:31
Происшествия

В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду

Трагедия произошла во время тихого часа около 15:00.
REGNUM 15:43
Политика

Эксперт оценил согласие Дании на прокладку «Северного потока — 2»

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал RT выдачу Датским энергетическим агентством разрешения на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.
RT на русском 10:55
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Баскетбол

ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 15:33
Футбол

«Наполи» упустил победу над «Аталантой»

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Наполи» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» — 2:2. Счет в матче на 16-й минуте открыли неаполитанцы — отличился Никола Максимович.
LiveSport.ru 15:58
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс 16:11
Политика

Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине

Улучшение отношений между РФ и НАТО Венгрия выступает за стабилизацию отношений между Россией и НАТО, отметил Виктор Орбан.
ТАСС 14:16
Гаджеты

Samsung представил концепцию нового складного смартфона

Полит.ру вчера в 23:27
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Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
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Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала

По факту новый материал представляет собой биоразлагаемый пластик на основе крахмала, который обрабатывают ультразвуком и подвергают теплообработке.
ИА Городские вести. Волгоград 14:54
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Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
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Отечественный спутник «МиР» в шесть раз превысил расчётный срок службы

Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.
3DNews 09:06
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Матч ТВ 28 октября в 13:04
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Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления

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Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

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Зенит — Томь 4:0

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Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
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