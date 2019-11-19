Экономика
МонаВистаСбербанк покупает долю в Mail.ru Group
Сбербанк до конца 2019 года купит 36% акций в совладельце Mail.ru "МФ-Технологии". Об этом сообщается в релизе банка на его сайте.В настоящее время ожидается получение необходимых согласований от Федеральной антимонопольной службы.
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В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.
— Лев Хасис, российский предпринимательSM News 06:46
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Экономика
Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
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