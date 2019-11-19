В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.

Сбербанк до конца 2019 года купит 36% акций в совладельце Mail.ru "МФ-Технологии". Об этом сообщается в релизе банка на его сайте.В настоящее время ожидается получение необходимых согласований от Федеральной антимонопольной службы.

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.

Единоборства Емельяненко раскритиковал Макгрегора за оскорбления Нурмагомедова Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора, которые были направлены в адрес чемпиона UFC в легком весе, российского бойца Хабиба Нурмагомедова, передает ТАСС.

Авто Bugatti хочет выпустить практичный электромобиль Компания Bugatti ведет переговоры с материнским концерном Volkswagen о создании новой модели.

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

Политика На Украине экс-министр рассказала, почему Зеленский хуже Порошенко Лукаш подчеркнула, что команда Зеленского мало чем отличается от команды Порошенко, а кабмин Алексея Гончарука на 90% состоит из тех же самых лиц – представителей правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Космос На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.