Экономика
МонаВистаСбербанк покупает долю в Mail.ru Group
Сбербанк до конца 2019 года купит 36% акций в совладельце Mail.ru "МФ-Технологии". Об этом сообщается в релизе банка на его сайте.В настоящее время ожидается получение необходимых согласований от Федеральной антимонопольной службы.
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В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.
— Лев Хасис, российский предпринимательSM News вчера в 06:46
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У Mail.ru Group появилась подписка на скидки в своих сервисах и у компаний-партнеров
Афиша Daily17 ноября в 19:02
СберЛогистика переходит на новое решение — онлайн-подпись документов в сервисе Legium.io
ADVIS.ru18 ноября в 02:53
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Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Происшествия
На Кубани пропавшую девочку нашли живой: она провалилась в туалет
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Новокубанского района Краснодарского края, пропавшая вечером 18 ноября, найдена живой — ребёнок провалился в общественный туалет.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Армия и оружие
Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ
Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Происшествия
Защита доцента Соколова задумала оправдать его влиянием фазы Луны
Общество
Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ
Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Общество
Подсчитаны потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию
Российские авиакомпании потеряли 3,2 млрд рублей из-за отмены полетов в Грузию, сообщили сотрудников двух авиакомпаний, участвовавших в совещаниях в Минтрансе.
Авто
В России повысился спрос на авто для разбора на запчасти
Происшествия
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов.
Политика
В «Нафтогазе» усомнились в рекомендации ЕС закупать газ в России
"Нафтогаз" опроверг сообщения о том, что Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Киеву вернуться к прямым закупкам природного газа в России с 2020 года.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Авто
Назвали пятилетние бизнес-седаны с лучшей остаточной стоимостью
Происшествия
Полиция ликвидировала под Хабаровском крупную нарколабораторию
«В Хабаровском крае дальневосточные транспортные полицейские ликвидировали крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков», — приводит РИА Новости сообщение УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Фигурное катание
«Спасибо за Москву»: Тарасова поздравила Медведеву с днем рождения
Кино
Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Внимания актрисы удостоилась эротическая сцена картины с участием Кристины Асмус, которую даже прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов: о Коноре Макгрегоре, своей семье и об окончании карьеры Хабиба
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Общество
Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции
Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Футбол
На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией
Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Политика
В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Хоккей
Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Сент-Луисом» из-за травмы
В конце второго периода при счёте 1:1 Никита попал под мощнейший силовой приём Брейдена Шенна и получил травму.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет около Дамаска
Средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики сбили несколько ракет над окрестностями сирийской столицы, передает агентство SANA.