Экономика

МонаВистаМонаВистаСбербанк покупает долю в Mail.ru Group

Сбербанк до конца 2019 года купит 36% акций в совладельце Mail.ru "МФ-Технологии". Об этом сообщается в релизе банка на его сайте.В настоящее время ожидается получение необходимых согласований от Федеральной антимонопольной службы.
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Лев Хасис
В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.
— Лев Хасис, российский предпринимательSM News вчера в 06:46

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Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group

Ведомостивчера в 16:36

Сбербанк договорился о новых правах на акции Mail.Ru Group

РБКвчера в 06:17

У Mail.ru Group появилась подписка на скидки в своих сервисах и у компаний-партнеров

Афиша Daily17 ноября в 19:02

Сбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group

Коммерсантъвчера в 04:55

В Mail.ru Group назвали сроки выхода совместного предприятия со Сбербанком на IPO

ТАССвчера в 06:27

СберЛогистика переходит на новое решение — онлайн-подпись документов в сервисе Legium.io

ADVIS.ru18 ноября в 02:53

В ФАС оценили совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка

Известиявчера в 05:53
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Политика

Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Вести.Ru 01:51
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 18 ноября в 14:20
Происшествия

На Кубани пропавшую девочку нашли живой: она провалилась в туалет

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Новокубанского района Краснодарского края, пропавшая вечером 18 ноября, найдена живой — ребёнок провалился в общественный туалет.
REGNUM 01:46
Футбол

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

РИА Новости 01:43
Армия и оружие

Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ

Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Военное обозрение 00:04
Происшествия

Защита доцента Соколова задумала оправдать его влиянием фазы Луны

Ruposters.ru вчера в 07:13
Общество

Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ

Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 19:15
Общество

Подсчитаны потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию

Российские авиакомпании потеряли 3,2 млрд рублей из-за отмены полетов в Грузию, сообщили сотрудников двух авиакомпаний, участвовавших в совещаниях в Минтрансе.
Взгляд.ру 01:48
Авто

В России повысился спрос на авто для разбора на запчасти

Новые автомобили вчера в 04:19
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов.
РИА Новости вчера в 23:08
Политика

В «Нафтогазе» усомнились в рекомендации ЕС закупать газ в России

"Нафтогаз" опроверг сообщения о том, что Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Киеву вернуться к прямым закупкам природного газа в России с 2020 года.
Life.ru вчера в 07:28
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Авто

Назвали пятилетние бизнес-седаны с лучшей остаточной стоимостью

Автоновости дня 18 ноября в 08:40
Происшествия

Полиция ликвидировала под Хабаровском крупную нарколабораторию

«В Хабаровском крае дальневосточные транспортные полицейские ликвидировали крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков», — приводит РИА Новости сообщение УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
RT на русском 18 ноября в 20:51
Фигурное катание

«Спасибо за Москву»: Тарасова поздравила Медведеву с днем рождения

РИА Новости вчера в 07:10
Кино

Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

Внимания актрисы удостоилась эротическая сцена картины с участием Кристины Асмус, которую даже прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.
Piter.tv вчера в 13:58
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
Единоборства

Абдулманап Нурмагомедов: о Коноре Макгрегоре, своей семье и об окончании карьеры Хабиба

Общественное телевидение России 18 ноября в 08:05
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Общество

Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции

Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Мойка78 вчера в 17:12
Футбол

На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Спорт-Экспресс вчера в 17:19
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело 01:24
Хоккей

Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Сент-Луисом» из-за травмы

В конце второго периода при счёте 1:1 Никита попал под мощнейший силовой приём Брейдена Шенна и получил травму.
Чемпионат вчера в 23:53
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 04:10
Общество

В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
РИА Новости 01:19
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили несколько ракет около Дамаска

Средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики сбили несколько ракет над окрестностями сирийской столицы, передает агентство SANA.
Московский Комсомолец вчера в 20:47
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