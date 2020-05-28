Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.

с чего всё началось

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 31

Кино Режиссер «Логана» ответил, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи Режиссер фильма «Логан» Джеймс Мэнголд рассказал, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи в перезапуске франшизы «Люди Икс».

Общество С 1 июня в Москве заработают непродовольственные магазины В Москве со следующего понедельника откроются автосалоны и непродовольственные магазины. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 102

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 99

Футбол Чемпионат Англии возобновится 17 июня Чемпионат возобновится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля.

Политика Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России. 57

Происшествия Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США Следить за общественным порядком в американском штате Миннесота, где после смерти афроамериканца начались массовые протесты и столкновения с полицией, будут бойцы нацгвардии. 486

Технологии Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video. 10

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 787

Футбол Хиддинк: Анюков имел тренерские идеи, ещё когда был игроком Приятно удивлён, что Аню, как его всегда называл, решил стать тренером. Думаю, что у него получится сделать хорошую тренерскую карьеру.

Политика «Юмашевы готовы восстать и разнести все путинское наследие» Рост политической субъектности регионов в период пандемии породил споры о необходимости развития федерализма в России.

Кино Кейт Бланшетт сыграет сирену Лилит в экранизации Borderlands Студия Lionsgate и режиссер экранизации Borderlands Элай Рот подтвердили, что актриса Кейт Бланшетт получила роль сирены Лилит.

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 64

Общество Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.

Общество В Подмосковье сняли запрет на посещение кладбищ Запрет на посещение кладбищ отменили в Московской области, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства региона.