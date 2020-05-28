Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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с чего всё началось

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.
ТАССвчера в 04:37

Подробнее о событии

Сбербанк последним подключил Систему быстрых платежей. Как переводить бесплатно?

Телеканал 360°08:02

Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

Lenta.ruвчера в 08:52

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАССвчера в 04:37

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 06:51

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русскомвчера в 05:03

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

РБКвчера в 07:47

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journal27 мая в 02:58
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

News.ru вчера в 12:51
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Общество

В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38

Пикеты начались 27 мая после задержания корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и Виктора Немытова, которые стояли у здания МВД на Петровке, 38 в одиночных пикетах в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 08:29
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Кино

Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия

Режиссёр и актёр Квентин Тарантино перечислил лучшие фильмы последних десяти лет.
Ореанда-Новости 08:43
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Общество

Путин поддержал продление выплат пособий по безработице до октября

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о продлении до 1 октября срока выплаты пособий по безработице тем, кто лишился работы после 1 марта и не смог трудоустроиться за это время.
News.ru 27 мая в 11:24
Политика

Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова участвовать в выборах главы региона в 2020 году.
РИА Новости 08:43
14
Общество

Школьные выпускные в России пройдут 27 июня

Минпросвещения России рекомендовало регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня, а формат (онлайн или оффлайн) местные власти выберут сами, исходя из эпидемической ситуации.
Интерфакс 09:14
2
Игры

Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии

CyberSport.ru вчера в 23:06
5
Футбол

Вернблум вспомнил, как выступал за ЦСКА

ГЛАС.RU 08:59
Происшествия

В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США

РЕН ТВ вчера в 20:05
Происшествия

В Псковской области утонула 15-летняя девочка

Российская газета 05:27
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Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
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Наука

Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 27 мая в 05:10
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Общество

В Калужской области до 15 июня продлен режим повышенной готовности

Глава региона Владислав Шапша подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в Калужской области до 15 июня.
ТРК Ника 06:42
1
Общество

Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков

Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
7
Общество

Миноборнауки допустило смягчение ограничений в российских вузах

Министерство науки и высшего образования допустило смягчение ограничений, введенных в российских вузах из-за распространения коронавируса, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.
Lenta.ru 08:53
1
Общество

Прокуратура проверяет тагильский «Галамарт» после давки из-за кастрюль

Накануне в тагильском магазине «Галамарт» произошла давка покупательниц из-за распродажи кастрюль по 99 рублей.
Уральский меридиан 09:26
22
Политика

Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»

РБК 07:48
16
Общество

Режим самоизоляции продлен до 14 июня в Красноярском крае

Ранее в документе значилось 31 мая. Из-за сложившейся эпидемической обстановки, власти решили продлить режим самоизоляции.
ИА Запад24 03:34
82
Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

РИА Новости 08:32
11
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
35
Общество

В России могут появиться трудовые биржи для мигрантов

Специализированные трудовые биржи для мигрантов могут появиться в России в рамках решения вопросов обострения миграционной ситуации из-за пандемии коронавируса.
Известия 00:53
Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
823
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
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Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 09:05
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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
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Общество

В Смоленской области вновь ужесточили режим повышенной готовности

Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым в регионе ужесточаются ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О чем говорит Смоленск 09:10
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

РИА Новости 05:23
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Кино

Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

Российская газета 05:07
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Как работают Яндекс.Новости?
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