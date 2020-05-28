Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.
ТАССвчера в 04:37

Подробнее о событии

Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

Lenta.ruвчера в 08:52

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journal27 мая в 02:58

В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

Известиявчера в 08:07

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 06:51

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русскомвчера в 05:03

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАССвчера в 04:37

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

РБКвчера в 07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Наука

В древнерусских крестах-энколпионах не нашли костных останков

ТАСС Наука вчера в 05:25
3
Политика

Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе

Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC.
Российская газета 04:42
Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
40
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
1K
Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

На «Яндекс.Картах» появилась справочная информация для жителей Москвы о расписании прогулок с 1 по 7 июня.
Ведомости 02:42
482
Происшествия

Выживший в массовом убийстве бойцов Нацгвардии Украины рассказал о трагедии

Ранее сообщалось, что жертвы перед трагедией припомнили арендатору пруда его российское происхождение и пригрозили изнасилованием из-за того, что он подал заявление в правоохранительные органы на полицейского, регулярно вымогавшего у него деньги.
Lenta.ru 04:10
2
Футбол

Экс-президент «Барселоны» считает, что при переходе Неймара с игроком надо подписывать сразу два контракта

Неймара снова бы купил, он второй лучший игрок в мире после Месси.
Матч ТВ вчера в 22:28
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
31
Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
37
Общество

Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве

Полиция в связи с призывами выходить на акции в Москве напомнила, что любые публичные мероприятия в столице на время пандемии запрещены, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
РИА Новости 04:29
1
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
2,8K
Технологии

Штат разработчиков дискретной графики Intel пополнился ещё одним выходцем из AMD

В Intel Али Ибрагиму предложена должность вице-президента по архитектуре платформ и инженерным разработкам, его конкретной специализацией станет дискретная графика данной марки.
3DNews 03:14
Экономика

Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд

Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
Вести.Ru вчера в 03:54
88
Политика

Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru вчера в 05:15
21
Общество

Кузнецова выступила за бессрочный надзор за педофилами

Кузнецова отмечает, что в Польше, Австралии, Казахстане и США уже созданы электронные ресурсы, которые позволяют получить информацию о лицах, ранее привлекавшихся к ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Rambler News Service 02:23
79
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП

Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
3,3K
Общество

В Петербурге подтвердили 11 новых смертей от коронавируса

Еще 11 смертей от COVID-19 подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 04:36
312
Кино

Кейт Бланшетт сыграет сирену Лилит в экранизации Borderlands

Студия Lionsgate и режиссер экранизации Borderlands Элай Рот подтвердили, что актриса Кейт Бланшетт получила роль сирены Лилит.
Cyber.sports.ru вчера в 15:07
1
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета вчера в 04:33
228
Шоу-бизнес

Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни

Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
18
Экономика

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
251
Общество

Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 29 мая лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:35
711
Общество

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
716
Общество

Собянин: режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины

Режим самосохранения и санитарных ограничений будет сохраняться в Москве до появления вакцины от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Коммерсантъ вчера в 09:36
4,5K
Кино

«Соник в кино» получит продолжение

News.ru 03:38
5
Путешествия

В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей

Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
Российская газета 04:01
139
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введения режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
915
Общество

От коронавируса в России умерли 4 374 человека

За прошедшие сутки в России из-за тяжелого течения скончались Covid-19 скончались 232 человека, а всего с начала пандемии зафиксировано 4 374 летальных исхода.
Алтайская правда 03:47
Происшествия

В Курской области подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом

Курск, 29 мая 2020, 11:31 — REGNUM В Курской области 29 мая подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:31
295
Шоу-бизнес

Оставшийся в нищете Тарзан нашел работу «по специальности»

Народные новости 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное