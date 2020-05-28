Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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с чего всё началось

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.
ТАСС04:37

Подробнее о событии

Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

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Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

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В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

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Коммерсантъ06:51

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

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Сбербанк расширяет присутствие в СБП

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