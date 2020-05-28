Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.
ТАССвчера в 04:37

Подробнее о событии

Подключение Сбербанка к СБП спровоцировало банковский челлендж

ИА БанкИнформСервис12:40

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАССвчера в 04:37

Сбербанк последним подключил Систему быстрых платежей. Как переводить бесплатно?

Телеканал 360°08:02

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 06:51

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русскомвчера в 05:03

Дайджест Банки.ру: хорошие новости этой недели 👍

Банки.ру11:00

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journal27 мая в 02:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Происшествия

Экс-полицейского в США после протестов обвинили в смерти задержанного

РБК 15:12
208
Политика

США введут санкции против Китая из-за Гонконга

Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.
РИА Новости 15:24
Футбол

«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 29 тура Бундеслиги

В прошлом туре «Байер» крупно уступил «Вольфсбургу», прервав семиматчевую беспроигрышную серию (6 побед, 1 ничья).
Спорт день за днем 16:23
Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
308
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 10:05
23
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
1,3K
Кино

Актеры «Властелина колец» соберутся вместе на благотворительном шоу

Как сообщается, шоу запущено актером Джошем Гэдом, звездой сериала "Авеню 5". Выложенный в сеть трейлер, собственно, и представляет собой хронику, как инициатор собирает каст "Властелина колец" для участия в новом проекте.
Ревизор.ру вчера в 13:00
7
Футбол

«ПСЖ» договорился о выкупе Икарди у «Интера» за €50 млн плюс бонусы

Sport24.ru 16:45
Культура

Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

StarHit.ru вчера в 17:00
Общество

Глава Крыма назвал дату начала курортного сезона для жителей региона

Санатории и курорты Крыма смогут принять жителей региона с 15 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в соцсети «ВКонтакте».
РБК 12:55
99
Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
66
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
920
Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
Эхо Москвы 10:01
3
Технологии

100 млн Android-смартфонам угрожают китайские шпионские приложения

Команда исследователей из VPNpro заявила об опасности приложений из Китая, на каждом из которых насчитывается минимум 50 млн загрузок, пишет Gizmochina.
Live24 11:21
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
64
Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
882
Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
519
Наука

Выявлен самый частый симптом при лёгком течении коронавируса

Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) провели работу, результаты которой доказывают, что почти половина зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 отмечает такой симптом как потеря вкуса.
U24.ru 04:57
47
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс обвинил Уайта во лжи

Metaratings 06:52
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором

Как пишет китайское издание Autohome, в новом поколении Land Cruiser Prado переедет на новую платформу и станет кроссовером.
Тарантас Ньюс 06:50
49
Теннис

Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Вести.Ru 14:10
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
460
Общество

Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы

В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 17:07
283
Наука

Древнее кладбище мамонтов раскопали в Мексике

В окрестностях Мексики были обнаружены останки 60 мамонтов Колумба возрастом около 15 тысяч лет.
Goroday.ru 02:40
2
Армия и оружие

В США опубликовали снимки «российских МиГов» в Ливии

Утро.ru 12:04
Политика

Таджикистан направил ноту МИД РФ из-за предложения Лаврова

Душанбе, 29 мая 2020, 18:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Таджикистана сегодня, 29 мая, направило ноту МИД России, сообщает департамент информации таджикистанского внешнеполитического ведомства.
REGNUM 11:12
4
Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
156
Общество

Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
3
Политика

МИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ

США нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в консолидации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 17:19
Армия и оружие

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК 27 мая в 17:30
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное