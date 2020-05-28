Экономика
ИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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с чего всё началось
«Давайте поможем нашим коллегам и расскажем, как подключить их новую услугу» — такой пост в своих соцсетях разместил Альфа-банк, который сообщил, что 28 мая Сбербанк вообще-то присоединился к Системе быстрых платежей ЦБ.BFM.ru15:06
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RT на русском вчера в 16:18
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Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
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Спорт-Экспресс вчера в 18:57
Общество
Собянин разрешил гулять в Москве с 1 июня
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В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
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Режиссер «Логана» прокомментировал просьбы вернуть Росомаху к жизни
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Popcornnews.ru вчера в 03:20
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Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
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Российские военные 8 июня проведут на парадной площадке в подмосковном Алабино первую репетицию парада Победы, который в текущем году в Москве решили провести 24 июня из-за пандемии коронавируса.
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Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные
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Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Коммерсантъ 06:02
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В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
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Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan приняла решение о том, что бренд Datsun уйдёт с российского рынка, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 06:05
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
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Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
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33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
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Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза
Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
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Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
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Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте
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Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
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Lenta.ru вчера в 21:58
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Ещё 207 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
В Свердловской области выявлено 207 новых случаев коронавируса.
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Футбол
Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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