с чего всё началось

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.

Футбол Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату. 1

Общество Собянин разрешил гулять в Москве с 1 июня Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня. 2,1K

Здоровье В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур. 9

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 21

Кино Режиссер «Логана» прокомментировал просьбы вернуть Росомаху к жизни Сняв два заключительных фильма о Росомахе в рамках франшизы «Люди Икс», режиссер Джеймс Мэнголд не остался в стороне от многочисленных слухов, согласно которым Хью Джекман может вернуться к своей знаковой роли.

Армия и оружие В Минобороны назвали даты проведения репетиций парада Победы в Москве Российские военные 8 июня проведут на парадной площадке в подмосковном Алабино первую репетицию парада Победы, который в текущем году в Москве решили провести 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Транспорт Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года. 63

Авто Автобренд Datsun уходит из России Компания Nissan приняла решение о том, что бренд Datsun уйдёт с российского рынка, пишет «Коммерсант». 521

Здоровье Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме. 44

Экономика Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 3,2K

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 328

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K