Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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с чего всё началось

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.
ТАССвчера в 04:37

Подробнее о событии

Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

Lenta.ruвчера в 08:52

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journal27 мая в 02:58

В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

Известиявчера в 08:07

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 06:51

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русскомвчера в 05:03

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАССвчера в 04:37

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

РБКвчера в 07:47
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Евгения Лоза разводится с мужем

Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Политика

Президент США подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:29
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Происшествия

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RT на русском вчера в 21:56
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Общество

Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
Новые Известия вчера в 12:30
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости вчера в 10:48
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Здоровье

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Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Российская газета 00:03
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Общество

Власти Москвы допустили скорое открытие кафе и ресторанов

Предприятия общественного питания в Москве могут возобновить свою работу в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.
Известия 00:36
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Общество

Детский омбудсмен выступила за пожизненный надзор за педофилами

Как писал ранее «Профиль», в Госдуму внесли комплексный законопроект, направленный на усиление защиты детей от сексуального насилия, который увеличивает до пожизненных максимальные сроки заключения для педофилов.
Профиль 00:43
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Политика

Украина анонсировала новую стратегию борьбы с коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал новую стратегию борьбы с коронавирусом при наступлении второй волны пандемии.
Lenta.ru 02:56
Общество

МВД России может создать специальное приложение для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
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Здоровье

Почти в 5 раз выросло число пневмоний в Ивановской области

В регионе фиксируют резкий рост числа заболевших пневмонией.
Кстати.News вчера в 10:07
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Технологии

Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
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Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости вчера в 10:24
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Общество

ОЭЗ «Алга» в Башкирии вышла вперёд

Наша, теперь уже официально созданная особая экономическая зона "Алга" будет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров, - написал в Инстаграмме глава Башкирии Радий Хабиров.
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Культура

В Челябинской области 1 июня начнется Ильменский фестиваль

Одним словом, сроки проведения очного Ильменского фестиваля откладываются и полностью зависят от решения сложившейся ситуации, – прокомментировала Мария Гришина.
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
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Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
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Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
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Минобороны России начало подготовку к параду Победы

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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
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Авто

Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси

На самом предприятии факт прибытия первых Geely Atlas Pro подтвердили, но сроки начала производства уточнить не смогли, сославшись на определенные «корректировки» в связи с пандемией.
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В Роскачестве объяснили, как алкоголь сказывается на фигуре

В Роскачестве рассказали, как алкоголь может сказываться на фигуре.
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Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
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