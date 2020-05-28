Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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с чего всё началось

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.
ТАССвчера в 04:37

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Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 06:51

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

РБКвчера в 07:47

В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

Известиявчера в 08:07

Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

Lenta.ruвчера в 08:52

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русскомвчера в 05:03

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАССвчера в 04:37

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journal27 мая в 02:58
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Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Музыка

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Lenta.ru 27 мая в 17:40
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Шоу-бизнес

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Телеканал 360° 27 мая в 02:53
Происшествия

На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
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Происшествия

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Газета.Ru 02:42
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Происшествия

В Киевской области задержали десять человек после конфликта со стрельбой

РИА Новости 02:53
Наука

Как изучение редких болезней помогает искать вакцину от COVID

Идентификация антител против коронавирусов у лиц с дерматомиозитом не обязательно означает, что вирус вызывает заболевание.
Ридус вчера в 09:54
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
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Общество

В Кузбассе выявили 13 новых случаев коронавируса

Коммерсантъ Новосибирск 01:53
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Общество

С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 27 мая в 08:58
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс вчера в 13:02
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Футбол

В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции

Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport вчера в 15:00
Общество

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Российская газета 02:32
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Политика

Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
РИА Новости 02:14
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Общество

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Авто

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33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
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Экономика

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском вчера в 15:45
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Здоровье

В Роскачестве посоветовали не пить алкоголь во время диеты

Специалисты Роскачества рассказали, почему лучше отказаться от употребления алкоголя на диете.
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Общество

Власти Петербурга с 1 июня смягчат режим ограничений

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется смягчение режима ограничений, введенного для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 13:12
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РИА Новости 27 мая в 13:57
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Анонсирована новая игра по «Звездным войнам»

CyberSport.ru вчера в 23:35
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Томские власти продлили режим самоизоляции в регионе до 15 июня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, продлил режим самоизоляции в регионе до 15 июня.
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