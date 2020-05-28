Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.

с чего всё началось

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Общество Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе. 31

Происшествия В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 97

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic. 1K

Кино Продюсеры пришли за «Дедом Морозом» Enjoy Movies основали Сарик и Гевонд Андреасяны и продюсер Георгий Малков.

Общество Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. 428

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.

Общество В Омской области зафиксировано 42 новых случая коронавируса По данным минздрава Омской области на сегодня, 27 мая, коронавирус подтвердился у 42 жителей региона: 32 случая зафиксировано в Омске, четыре — в Марьяновском районе, по два — в Омском и Калачинском районах, по одному — в Черлакском и Полтавском. 36

Общество Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами Необходимо установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 227

Общество Роспотребнадзор представил рекомендации по работе кинотеатров Сеансы в кинозалах рекомендовано начинать с интервалом не меньше 15 минут для небольших заведений и не меньше 10 минут для кинотеатров, где семь и больше залов. 413

Шоу-бизнес Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну. 3

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 1

Кино На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег Для съемки режиссерской версии понадобится до 30 млн долларов. В этой съемке дополнительных картин с участием актеров не будет. 20

Футбол Лидера чемпионата Австрии лишили 6 очков из-за коронавирусных правил Австрийский ЛАСК лишился шести очков в турнирной таблице Бундеслиги из-за нарушения регламента тренировок, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 269

Здоровье Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Угдан под Читой К 29 мая в Забайкальском крае зафиксировано уже 1052 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 18 — летальные.

Игры Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane Вашингтон, 29 мая 2020, 07:51 — REGNUM Геймеры имеют возможность бесплатно получить игру Arx Fatalis, которая является самым первым проектом известной студии Arkane. 4