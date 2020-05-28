Экономика
ИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Читать в источнике
Оценить132
с чего всё началось
Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.ТАССвчера в 04:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Общество
Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом
На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Общество
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Кино
Продюсеры пришли за «Дедом Морозом»
Enjoy Movies основали Сарик и Гевонд Андреасяны и продюсер Георгий Малков.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Evo-rus.com 27 мая в 09:19
Общество
В Омской области зафиксировано 42 новых случая коронавируса
По данным минздрава Омской области на сегодня, 27 мая, коронавирус подтвердился у 42 жителей региона: 32 случая зафиксировано в Омске, четыре — в Марьяновском районе, по два — в Омском и Калачинском районах, по одному — в Черлакском и Полтавском.
Омскрегион 26 мая в 23:06
Общество
Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
Необходимо установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество
Роспотребнадзор представил рекомендации по работе кинотеатров
Сеансы в кинозалах рекомендовано начинать с интервалом не меньше 15 минут для небольших заведений и не меньше 10 минут для кинотеатров, где семь и больше залов.
Солидарность вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
Здоровье
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Российская газета 00:03
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Для съемки режиссерской версии понадобится до 30 млн долларов. В этой съемке дополнительных картин с участием актеров не будет.
ToDay News Ufa 27 мая в 23:12
Футбол
Лидера чемпионата Австрии лишили 6 очков из-за коронавирусных правил
Австрийский ЛАСК лишился шести очков в турнирной таблице Бундеслиги из-за нарушения регламента тренировок, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 19:54
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Twitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей
Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей.
Известия вчера в 23:12
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
РИА Новости вчера в 08:21
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Угдан под Читой
К 29 мая в Забайкальском крае зафиксировано уже 1052 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 18 — летальные.
Чита.Ру вчера в 23:11
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
Известия вчера в 14:19
Игры
Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane
Вашингтон, 29 мая 2020, 07:51 — REGNUM Геймеры имеют возможность бесплатно получить игру Arx Fatalis, которая является самым первым проектом известной студии Arkane.
REGNUM 00:51
Происшествия
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Мовшин выйдет на свободу досрочно
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, отбывающий наказание за гибель четырех девушек в ДТП, выйдет на свободу досрочно, говорится в решении Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Свердловской области.
Sibnet Новости 00:54
Кино
Кейт Бланшетт снимется в экранизации Borderlands
Напомним, что 51-летняя Бланшетт дважды выигрывала Оскар за роли в фильмах «Авиатор» и «Жасмин».
ГЛАС.RU 00:18