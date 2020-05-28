Экономика
КоммерсантъСбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Это последний крупный банк в России, который не был подключен к системе.
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Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Общество
На Кубани хотят провести выпускные балы, «несмотря ни на что»
Краснодар, 28 мая 2020, 14:13 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать возможность проведения выпускных вечеров в школах.
REGNUM 07:13
Происшествия
В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
Общество
Песков назвал коронавирус «реальной штукой»
Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:11
Происшествия
Пенсионера, переболевшего COVID-19, скорая оставила в подъезде Казани
Жительница Казани рассказала изданию «Вечерняя Казань», как несколько дней назад медики из Республиканской клинической больницы оставили ее соседа-пенсионера в подъезде.
Ридус 05:04
Политика
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
Piter.tv 01:42
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Происшествия
Бандиты по ошибке расстреляли российских школьников
В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Алексея Назарова — члена организованной преступной группы (ОПГ) «Седьмовские», расстрелявшего по ошибке вместе с подельниками летом 2011 года автомобиль с российскими школьниками.
Lenta.ru 06:53
Политика
Российские пограничники отмечают профессиональный праздник
Вести.Ru вчера в 18:36
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Evo-rus.com вчера в 13:25
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Космос
Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира
В Роскосмосе продолжается работа над созданием ядерного буксира, позволяющего менять любые орбиты и доставляющего любые грузы в Солнечной системе.
Петербургский дневник вчера в 20:56
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились ради 14-летия дочери
На дне рождения Шайло, дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли, произошло то, о чем мечтали в последнее время все поклонники этой звездной пары.
Киноафиша России 06:41
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево
Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.
Известия 07:18
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
Футбол
Роналду сделал фото, напомнив Майкла Джексона
35-летний Роналду забил 25 голов в 32 матчах сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 26 мая в 13:17
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне Иисуса Христа
В четверг, 28 мая, православные россияне празднуют Вознесение Иисуса Христа.
Газета.Ru 05:10
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
В Крыму просят не тестировать туристов на коронавирус
В Новой Зеландии не осталось зараженных - В США число умерших от коронавируса нового типа превысило отметку в 100 тыс. человек, сообщает портал Worldometers.
Газета.Ru 01:54
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
РИА Новости 07:17
Общество
Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве $500 тысяч
Польские бизнесмены обвинили главу Россельхознадзора России Сергея Данкверта в вымогательстве 500 тысяч долларов.
Компания 06:39
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Авто
Kia анонсировала обновленную Kia Rio для России
Обновленная KIA Rio выйдет на российский рынок во второй половине 2020 года. Конкретная дата старта продаж новинки будет оглашена позднее.
Автоновости дня вчера в 10:01
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40