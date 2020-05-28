Экономика
ИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему власти города решили ввести обязательное ношение масок во время прогулок.
РБК 10:15
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Политика
Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
По словам Догузовой, ведомство контактирует с зарубежными партнерами, в том числе с министрами туризма стран G20 и представителями стран Шанхайской организации сотрудничества.
РБК 12:15
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета вчера в 08:09
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
Общество
Собянин сообщил, когда откроются салоны красоты и спортзалы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице можно будет открыть салоны красоты и спортзалы.
Вести.Ru 11:56
Общество
В Подмосковье открываются парки
Газета.Ru 12:26
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Путешествия
В Японии начнут платить туристам за посещение страны
Московский Комсомолец 03:30
Общество
«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей
URA.Ru вчера в 06:51
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Футбол
«А остальные там топ?» Шейдаев ответил на слова Мостового об уходе Гулиева из «Спартака»
Позже Шейдаев опубликовал скриншот со словами Александра Мостового о том, что уход Гулиева не станет потерей для «Спартака».
Чемпионат 07:44
Энергетика
Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет.
РБК 02:16
Происшествия
В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий
Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.
РИА Новости 12:20
Футбол
РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Общество
Минпросвещения разработало новый порядок выдачи школьных аттестатов
Девятиклассники, не имеющие троек и получившие "зачет" за собеседование по русскому языку, смогут получить аттестат об основном общем образовании, пишет РИА "Новости" со ссылкой на проект приказа Минпросвещения РФ.
Газета.Ru вчера в 12:47
Общество
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня
Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News 10:34