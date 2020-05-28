Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

Lenta.ru08:52

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

РБК07:47

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАСС04:37

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъ06:51

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русском05:03

В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

Известия08:07

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journalвчера в 02:58
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
156
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

Ведомости 10:48
1,6K
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
316
Общество

Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему власти города решили ввести обязательное ношение масок во время прогулок.
РБК 10:15
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Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
9
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Политика

Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

По словам Догузовой, ведомство контактирует с зарубежными партнерами, в том числе с министрами туризма стран G20 и представителями стран Шанхайской организации сотрудничества.
РБК 12:15
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1K
Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
8
Кино

Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей

Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета вчера в 08:09
39
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
3,1K
Общество

Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
135
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Известия 11:51
36
Общество

Собянин сообщил, когда откроются салоны красоты и спортзалы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице можно будет открыть салоны красоты и спортзалы.
Вести.Ru 11:56
3
Общество

В Подмосковье открываются парки

Газета.Ru 12:26
37
Авто

Tesla снизила цены на свои электрокары

В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
23
Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
6,6K
Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
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Путешествия

В Японии начнут платить туристам за посещение страны

Московский Комсомолец 03:30
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Гаджеты

В РФ представлена серия флагманских смартфонов Honor 30

Anonsens 10:23
2
Общество

«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей

URA.Ru вчера в 06:51
6
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4,1K
Футбол

«А остальные там топ?» Шейдаев ответил на слова Мостового об уходе Гулиева из «Спартака»

Позже Шейдаев опубликовал скриншот со словами Александра Мостового о том, что уход Гулиева не станет потерей для «Спартака».
Чемпионат 07:44
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 официально вышел в России по цене 70 тысяч рублей

3DNews 12:48
1
Энергетика

Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет.
РБК 02:16
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Происшествия

В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий

Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.
РИА Новости 12:20
11
Футбол

РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
13
Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
1,5K
Общество

Минпросвещения разработало новый порядок выдачи школьных аттестатов

Девятиклассники, не имеющие троек и получившие "зачет" за собеседование по русскому языку, смогут получить аттестат об основном общем образовании, пишет РИА "Новости" со ссылкой на проект приказа Минпросвещения РФ.
Газета.Ru вчера в 12:47
1
Общество

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня

Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News 10:34
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