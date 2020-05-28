Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.

Общество Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему власти города решили ввести обязательное ношение масок во время прогулок. 52

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 243

Политика Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток По словам Догузовой, ведомство контактирует с зарубежными партнерами, в том числе с министрами туризма стран G20 и представителями стран Шанхайской организации сотрудничества. 13

Общество В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. 8

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Общество Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц. 6,6K

Общество Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы. 61

Происшествия В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг. 11

Общество В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям». 1,5K