Экономика
ИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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с чего всё началось
Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.ТАССвчера в 04:37
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