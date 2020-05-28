Экономика
ИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Общество
Опубликована карта с графиком прогулок в Москве
График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
РИА Новости 10:44
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 15 июня
Режим повышенной готовности будет продлен до 15 июня. При этом губернатор допустил, что ограничения будут снимать постепенно.
Эхо Москвы в Челябинске 10:09
Политика
В Госдуме ответили на советы экс-посла США о водной блокаде Крыма
Рекомендации бывшего посла США на Украине Джона Хербста киевским властям продолжить водную блокаду Крыма являют собой запредельный цинизм.
Российская газета 08:15
Происшествия
В Подмосковье 25 нарушителей самоизоляции напали на полицию
В Московской области толпа нарушителей самоизоляции напала на прибывших полицейских.
Российская газета 08:46
Общество
Собянин объяснил, как ведутся подсчеты смертности от коронавируса в Москве
Патологоанатомы Москвы группируют данные по смертности от коронавируса по нескольким разным категориям, они учитывают прямое и косвенное влияние вируса на организм пациента, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11:22
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Единоборства
Конор Макгрегор принял вызов Андерсона Силвы
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор принял вызов бразильца Андерсона Силвы.
Газета.Ru 10:57
Здоровье
Минздрав не подтвердил безопасность гидроксихлорохина
Несмотря на решение ВОЗ, Минздрав РФ не стал отказываться от применения в стране гидроксихлорохина в низких дозах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс».
BFM.ru 08:15
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Экономика
В России спрос на ипотеку в мае вырос до докризисного уровня
В России спрос на ипотеку на первичном рынке России в мае превысил достигнутый до пандемии уровень, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на видеоконференции ОНФ «Доступность и качество жилья после пандемии».
Коммерсантъ 09:25
Общество
Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 1 же июня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов.
Российская газета вчера в 14:24
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу
В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 06:36
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
Российская газета 11:27
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple
Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
ИА Красная Весна 04:47
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Политика
Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая»
Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус "подарком из Китая", продолжив заочную перебранку с руководством КНР.
РИА Новости 11:02
Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:22
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Наука
В США создали материал для защиты от сейсмических волн
В США решили применить «стелс»-технологии в другой сфере, и создали материал для защиты от сейсмических волн.
ВладТайм вчера в 14:21
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
RT на русском вчера в 03:34
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Путин поддержал предложение поднять минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей размер минимального пособия по безработице.
RT на русском вчера в 11:26
Игры
Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»
Игромания.ру 10:51
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Общество
В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток
Маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут. Правда, это относится только к улице.
Российская газета 11:26
Футбол
Чемпион мира Реми обвинил «Сочи» в невыплате зарплаты
Хавбек "Сочи", чемпионат мира в составе национальной команды Франции Адиль Рами хочет покинуть клуб.
Vprognoze.ru вчера в 16:41