Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъ06:51

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

РБК07:47

В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

Известия08:07

Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

Lenta.ru08:52

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русском05:03

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАСС04:37

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journalвчера в 02:58
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Общество

Опубликована карта с графиком прогулок в Москве

График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
РИА Новости 10:44
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Общество

Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 15 июня

Режим повышенной готовности будет продлен до 15 июня. При этом губернатор допустил, что ограничения будут снимать постепенно.
Эхо Москвы в Челябинске 10:09
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Политика

В Госдуме ответили на советы экс-посла США о водной блокаде Крыма

Рекомендации бывшего посла США на Украине Джона Хербста киевским властям продолжить водную блокаду Крыма являют собой запредельный цинизм.
Российская газета 08:15
Происшествия

В Подмосковье 25 нарушителей самоизоляции напали на полицию

В Московской области толпа нарушителей самоизоляции напала на прибывших полицейских.
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Общество

Собянин объяснил, как ведутся подсчеты смертности от коронавируса в Москве

Патологоанатомы Москвы группируют данные по смертности от коронавируса по нескольким разным категориям, они учитывают прямое и косвенное влияние вируса на организм пациента, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11:22
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Конор Макгрегор принял вызов Андерсона Силвы

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор принял вызов бразильца Андерсона Силвы.
Газета.Ru 10:57
Здоровье

Минздрав не подтвердил безопасность гидроксихлорохина

Несмотря на решение ВОЗ, Минздрав РФ не стал отказываться от применения в стране гидроксихлорохина в низких дозах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс».
BFM.ru 08:15
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Экономика

В России спрос на ипотеку в мае вырос до докризисного уровня

В России спрос на ипотеку на первичном рынке России в мае превысил достигнутый до пандемии уровень, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на видеоконференции ОНФ «Доступность и качество жилья после пандемии».
Коммерсантъ 09:25
Общество

Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений

С 1 же июня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов.
Российская газета вчера в 14:24
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 06:36
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

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Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

Российская газета 11:27
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Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple

Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
ИА Красная Весна 04:47
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Политика

Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая»

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус "подарком из Китая", продолжив заочную перебранку с руководством КНР.
РИА Новости 11:02
Футбол

Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги

Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:22
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Политика

Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
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Наука

В США создали материал для защиты от сейсмических волн

В США решили применить «стелс»-технологии в другой сфере, и создали материал для защиты от сейсмических волн.
ВладТайм вчера в 14:21
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
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Армия и оружие

Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

RT на русском вчера в 03:34
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Общество

Путин поддержал предложение поднять минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей размер минимального пособия по безработице.
RT на русском вчера в 11:26
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Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»

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Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток

Маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут. Правда, это относится только к улице.
Российская газета 11:26
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Футбол

Чемпион мира Реми обвинил «Сочи» в невыплате зарплаты

Хавбек "Сочи", чемпионат мира в составе национальной команды Франции Адиль Рами хочет покинуть клуб.
Vprognoze.ru вчера в 16:41
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