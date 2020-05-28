Экономика
ИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Общество
Полиция Москвы проверит заявление о вымогательстве Данквертом взятки
Управление полиции Москвы проводит проверку по заявлению от представителя зарубежной компании, производящей молочную продукцию, о вымогательстве со стороны высокопоставленного должностного лица за снятие ограничений на поставки.
Евразия Daily 08:37
Биатлон
Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим
Тренеры Владимир Королькевич и Роберт Кабуков ради работы в сборной России отказались от других предложений, а теперь специалисты остались ни с чем, сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 07:04
Происшествия
Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета
Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета, признав его виновным в совершении административного правонарушения.
РБК 06:25
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Армия и оружие
США придумали новый способ бомбежки
Точный метод применения неясен, но можно предположить, что после выхода из самолета платформа при помощи парашюта поворачивается вертикально, а затем с нее запускаются закрепленные боеприпасы, пишет The Drive.
Российская газета 04:10
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
Общество
Названо условие открытия парикмахерских в Москве
Столичные парикмахерские и другие закрытые из-за пандемии предприятия откроют, если москвичи будут соблюдать ограничения, заявил в эфире Первого канала руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 07:53
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Происшествия
Один человек погиб в ходе протестов в Миннесоте
ИА Красная Весна 03:44
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Политика
В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
RT на русском 06:13
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Общество
Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
RT на русском 09:52
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
Теннис
Диего Шварцман: «Даже Сафин извинился за Медведева, но не он сам»
Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве.
Спорт-Экспресс 05:30
Общество
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей С 1 июня заработают новые меры поддержки россиян в период распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
RT на русском 06:42
Футбол
Александр Анюков объявил о завершении карьеры
Российский футболист Александр Анюков объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".
МК-Спорт 07:00
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет Тома Круза в космосе
ИА InterMedia вчера в 05:14
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода оказались каннибалами
Рисунок царапин на нескольких тысячах костей аллозавров и других крупных хищных динозавров конца юрского периода показал, что пятую часть этих останков обглодали их же сородичи.
ТАСС Наука 09:14
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета вчера в 08:33
Общество
«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей
URA.Ru вчера в 06:51