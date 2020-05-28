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Общество Полиция Москвы проверит заявление о вымогательстве Данквертом взятки Управление полиции Москвы проводит проверку по заявлению от представителя зарубежной компании, производящей молочную продукцию, о вымогательстве со стороны высокопоставленного должностного лица за снятие ограничений на поставки.

Биатлон Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим Тренеры Владимир Королькевич и Роберт Кабуков ради работы в сборной России отказались от других предложений, а теперь специалисты остались ни с чем, сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский. 1

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Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 167