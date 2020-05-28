Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

Lenta.ru08:52

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

РБК07:47

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journalвчера в 02:58

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъ06:51

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русском05:03

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАСС04:37

В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

Известия08:07
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Общество

Полиция Москвы проверит заявление о вымогательстве Данквертом взятки

Управление полиции Москвы проводит проверку по заявлению от представителя зарубежной компании, производящей молочную продукцию, о вымогательстве со стороны высокопоставленного должностного лица за снятие ограничений на поставки.
Евразия Daily 08:37
Биатлон

Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим

Тренеры Владимир Королькевич и Роберт Кабуков ради работы в сборной России отказались от других предложений, а теперь специалисты остались ни с чем, сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 07:04
1
Происшествия

Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета

Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета, признав его виновным в совершении административного правонарушения.
РБК 06:25
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
6,2K
Армия и оружие

США придумали новый способ бомбежки

Точный метод применения неясен, но можно предположить, что после выхода из самолета платформа при помощи парашюта поворачивается вертикально, а затем с нее запускаются закрепленные боеприпасы, пишет The Drive.
Российская газета 04:10
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Здоровье

Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11

Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
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Общество

Названо условие открытия парикмахерских в Москве

Столичные парикмахерские и другие закрытые из-за пандемии предприятия откроют, если москвичи будут соблюдать ограничения, заявил в эфире Первого канала руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 07:53
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
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Происшествия

Один человек погиб в ходе протестов в Миннесоте

ИА Красная Весна 03:44
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
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Происшествия

Названа причина аварийной посадки SSJ-100 в Москве

Известия 08:44
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
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Политика

В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
RT на русском 06:13
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Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
3K
Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
1,1K
Общество

Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
RT на русском 09:52
1
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
1
Общество

Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
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Теннис

Диего Шварцман: «Даже Сафин извинился за Медведева, но не он сам»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве.
Спорт-Экспресс 05:30
Общество

Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы

Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей С 1 июня заработают новые меры поддержки россиян в период распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 22:00
3
Политика

В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
RT на русском 06:42
15
Футбол

Александр Анюков объявил о завершении карьеры

Российский футболист Александр Анюков объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".
МК-Спорт 07:00
1
Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет Тома Круза в космосе

ИА InterMedia вчера в 05:14
9
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Политика

Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
11
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Наука

Хищные динозавры конца юрского периода оказались каннибалами

Рисунок царапин на нескольких тысячах костей аллозавров и других крупных хищных динозавров конца юрского периода показал, что пятую часть этих останков обглодали их же сородичи.
ТАСС Наука 09:14
Кино

Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует

Российская газета вчера в 08:33
17
Общество

«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей

URA.Ru вчера в 06:51
5
Как работают Яндекс.Новости?
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