Экономика
ИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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с чего всё началось
Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.ТАССвчера в 04:37
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Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" раскритиковал политику европейских стран в отношении России.
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Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
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Экономика
Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии
Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего.
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Порошенко не пришел на допрос по делу о прослушке разговора с Байденом
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в пятницу в Государственное бюро расследований на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:48
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В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
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Коммерсантъ 11:16
Авто
Бренд Datsun уйдёт с российского рынка
Руководство компании Nissan рассказало о снижении количества представленных брендов, в том числе об уходе Datsun с российского рынка, сообщает Autonews.ru.
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Уточнен порядок ношения масок и перчаток в Москве с 1 июня
Порядок использования средств индивидуальной защиты уточнил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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В Волгоградской области продлен режим самоизоляции
Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
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Минтруд пересмотрит пенсионный стаж работающих с коронавирусом медиков
В 2020 году медикам, которые помогают пациентам с COVID-19, каждый день работы будет засчитываться за три.
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Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
«Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
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