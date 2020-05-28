Экономика
ИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
RuNews24.ru 04:32
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Общество
Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии
Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Гаджеты
Xiaomi представила портативный аккумулятор YEUX с солнечными панелями
Актуальные Новости 01:00
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Политика
Парламент Китая одобрил законопроект о Гонконге
Всекитайское собрание народных представителей (однопалатный парламент) одобрило правительственный законопроект, касающийся вопросов национальной безопасности специального административного района Китая — Гонконга, сообщает Associated Press.
РАПСИ 04:32
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Армия и оружие
В городах Юга России началась подготовка Парадов Победы
Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников приказал перебросить участников парадов в города, где пройдут торжественные парады, а также начать подготовку к их проведению.
Кубань 24 вчера в 07:25
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Транспорт
Рабочие пропуска автоматически продлятся до 14 июня в Москве
В столице из-за продления режима самоизоляции срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу, продлится автоматически до 14 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 14:10
Кино
Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена
Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.
Культуромания 05:09
Общество
Коронавирус обнаружили у вернувшегося в Калининградскую область моряка
Одним из новых заразившихся коронавирусом в регионе оказался недавно вернувшийся в страну моряк.
Калининград.Ru вчера в 04:41
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Технологии
Вышло майское обновление Windows 10
Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
Goroday.ru вчера в 18:19
Экономика
Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей
Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
РБК 04:42
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Коммерсантъ 04:57
Здоровье
На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
Шоу-бизнес
Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
Политика
МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована
Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
Общество
Детский омбудсмен предложила расширить выплаты на детей до 17 лет
Расширить президентское поручение по выплате семьям с детьми от 3 до 15 лет на детей в возрасте 16 и 17 лет предложила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, 27 мая в интервью «РИА Новости».
ИА Красная Весна вчера в 08:13
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12