Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.

Общество «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 785

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла. 260

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 6,8K

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1,2K

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1,3K

Политика Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости". 373

Политика Парламент Китая одобрил законопроект о Гонконге Всекитайское собрание народных представителей (однопалатный парламент) одобрило правительственный законопроект, касающийся вопросов национальной безопасности специального административного района Китая — Гонконга, сообщает Associated Press.

Армия и оружие В городах Юга России началась подготовка Парадов Победы Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников приказал перебросить участников парадов в города, где пройдут торжественные парады, а также начать подготовку к их проведению.

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 56

Транспорт Рабочие пропуска автоматически продлятся до 14 июня в Москве В столице из-за продления режима самоизоляции срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу, продлится автоматически до 14 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кино Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.

Общество Коронавирус обнаружили у вернувшегося в Калининградскую область моряка Одним из новых заразившихся коронавирусом в регионе оказался недавно вернувшийся в страну моряк.

Общество Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.

Экономика Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Религия Православные празднуют Вознесение Господне Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.

Здоровье На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506. 1K

Шоу-бизнес Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

Энергетика Мировые цены на нефть продолжают снижаться Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. 13

Общество Детский омбудсмен предложила расширить выплаты на детей до 17 лет Расширить президентское поручение по выплате семьям с детьми от 3 до 15 лет на детей в возрасте 16 и 17 лет предложила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, 27 мая в интервью «РИА Новости».