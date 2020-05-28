Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Сбербанк подключил своих клиентов к Системе быстрых платежей

Известия05:10

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русском05:03

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journalвчера в 02:58

Сервис переводов Системы быстрых платежей доступен всем клиентам Сбербанка

ТАСС04:37

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

ПРАЙМ04:27

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Интерфакс04:53

Клиентам Сбербанка избрали меру подключения

Коммерсантъ26 мая в 14:26
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Шоу-бизнес

Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса

RuNews24.ru 04:32
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Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
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Общество

Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии

Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
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Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
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Гаджеты

Xiaomi представила портативный аккумулятор YEUX с солнечными панелями

Актуальные Новости 01:00
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
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Политика

Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Политика

Парламент Китая одобрил законопроект о Гонконге

Всекитайское собрание народных представителей (однопалатный парламент) одобрило правительственный законопроект, касающийся вопросов национальной безопасности специального административного района Китая — Гонконга, сообщает Associated Press.
РАПСИ 04:32
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
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Армия и оружие

В городах Юга России началась подготовка Парадов Победы

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников приказал перебросить участников парадов в города, где пройдут торжественные парады, а также начать подготовку к их проведению.
Кубань 24 вчера в 07:25
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Транспорт

Рабочие пропуска автоматически продлятся до 14 июня в Москве

В столице из-за продления режима самоизоляции срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу, продлится автоматически до 14 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 14:10
Кино

Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена

Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.
Культуромания 05:09
Общество

Коронавирус обнаружили у вернувшегося в Калининградскую область моряка

Одним из новых заразившихся коронавирусом в регионе оказался недавно вернувшийся в страну моряк.
Калининград.Ru вчера в 04:41
Общество

Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Технологии

Вышло майское обновление Windows 10

Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
Goroday.ru вчера в 18:19
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Экономика

Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
РБК 04:42
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Авто

Бренд Datsun уходит с российского рынка

Коммерсантъ 04:57
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Здоровье

На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
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Шоу-бизнес

Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
Политика

МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована

Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
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Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
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Общество

Детский омбудсмен предложила расширить выплаты на детей до 17 лет

Расширить президентское поручение по выплате семьям с детьми от 3 до 15 лет на детей в возрасте 16 и 17 лет предложила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, 27 мая в интервью «РИА Новости».
ИА Красная Весна вчера в 08:13
Политика

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
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