Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Сбербанк заработал 80 млрд руб. чистой прибыли за январь 2020 года. Об этом 2 марта сообщил председатель правления банка Герман Греф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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«Мы построили кредитную машину». Греф рассказал Путину о достижениях Сбербанка

Life.ruвчера в 06:48

Греф доложил Путину о миллиардах прибыли и кредитной фабрике

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:52

Греф рассказал о планах по автоматизации выдачи кредитов малому бизнесу

Rambler News Serviceвчера в 06:51

Фабрика быстрых кредитов

Российская газетавчера в 07:55

Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Известиявчера в 06:20

Греф заявил, что Сбербанк за январь 2020 года заработал 80 млрд рублей чистой прибыли

ТАССвчера в 06:13

Греф: кредитная фабрика – огромный прорыв

REGNUMвчера в 07:45
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Происшествия

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, приземлился в Перми

Интерфакс 03:05
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
RT на русском 03:29
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Спорт

Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле биатлонисток

РИА Новости 02:29
Общество

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:43
Музыка

Россию на Евровидении представит группа Little Big

РИА Новости вчера в 13:46
Культура

Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже

61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Культуромания 01 марта в 08:18
Происшествия

В Забайкалье подросток в ходе ссоры застрелил отца

ТАСС 02:48
Здоровье

«Фармасинтез» выйдет на рынок сердечно-сосудистых препаратов

Компания «Фармасинтез» 27 и 28 февраля 2020 года подала документы на государственную регистрацию 16 небрендированных дженериков, которые используются для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Фармацевтический вестник 03:01
Общество

В России в 2019 году на стадии подготовки предотвратили 34 теракта

"В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта", - сообщил он.
ТАСС 03:32
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Lenta.ru вчера в 12:00
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
Интернет

В «Одноклассниках» появился новый способ восстановления доступа к профилю

В соцсети "Одноклассники" появилась возможность восстановить доступ к профилю с помощью технологии распознавания лиц и жестов.
ТАСС 02:00
Экономика

«Детский мир» сменит генерального директора

Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
РБК 01:33
Экономика

Главу ПФР раскритиковали за прибавку к пенсии в один рубль

Гусева осудила Топилина за то, что отвечать за прибавку к пенсии в один рубль приходится депутатам, хотя этим должны заниматься представители ПФР.
ФедералПресс 03:10
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Культура

НТВ представил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри

Uznayvse.ru вчера в 06:30
Происшествия

Оппозиционера Литреева отправили на психиатрическую экспертизу

Европейско-Азиатские новости 02:57
Политика

Главой администрации Астрахани стала Мария Пермякова

Сегодня, 3 марта, на внеочередном заседании думы Астрахани депутаты поддержали кандидатуру заместителя главы по строительству и архитектуре Марии Пермяковой на пост главы администрации города.
Астрахань FM 01:05
Политика

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 01:31
Экономика

Виртуальные операторы, работающие с Tele2, удвоили базу абонентов

Абонентская база виртуальных мобильных операторов (MVNO), работающих на сетях Tele2, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросла на 115% (т. е. на 2 млн пользователей) и достигла 3,75 млн.
Ведомости 01:57
Наука

В останках утконосого динозавра нашли сохранившиеся следы ДНК

В останках утконосого динозавра (Hypacrosaurus stebingeri) нашли сохранившиеся следы ДНК.
Piter.tv 01:24
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru вчера в 12:59
Общество

В России предложили отменить наказание за проституцию

С предложением отменить наказание за проституцию выступили российские правозащитники.
9111.ru вчера в 08:25
Общество

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Авто

Cupra представила новый кроссовер Formentor

Буквально несколько дней назад официально представили обновленную модель Cupra Formentor.
Rusargument 01:47
Политика

Лукашенко назначил заместителя премьер-министра Белоруссии

Новым заместителем премьер-министра Белоруссии стал Юрий Назаров, сообщило 3 марта информационное агентство БелТА.
REGNUM 03:27
Происшествия

Полиция в Москве проводит обыски у фанатов после массовой драки

Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости 02:09
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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