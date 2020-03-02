Экономика
ИзвестияСбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года
Сбербанк заработал 80 млрд руб. чистой прибыли за январь 2020 года. Об этом 2 марта сообщил председатель правления банка Герман Греф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Греф рассказал о планах по автоматизации выдачи кредитов малому бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 06:51
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Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Здоровье
«Фармасинтез» выйдет на рынок сердечно-сосудистых препаратов
Компания «Фармасинтез» 27 и 28 февраля 2020 года подала документы на государственную регистрацию 16 небрендированных дженериков, которые используются для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
В России в 2019 году на стадии подготовки предотвратили 34 теракта
"В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта", - сообщил он.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Интернет
В «Одноклассниках» появился новый способ восстановления доступа к профилю
В соцсети "Одноклассники" появилась возможность восстановить доступ к профилю с помощью технологии распознавания лиц и жестов.
Экономика
«Детский мир» сменит генерального директора
Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
Экономика
Главу ПФР раскритиковали за прибавку к пенсии в один рубль
Гусева осудила Топилина за то, что отвечать за прибавку к пенсии в один рубль приходится депутатам, хотя этим должны заниматься представители ПФР.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Культура
НТВ представил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри
Происшествия
Оппозиционера Литреева отправили на психиатрическую экспертизу
Политика
Главой администрации Астрахани стала Мария Пермякова
Сегодня, 3 марта, на внеочередном заседании думы Астрахани депутаты поддержали кандидатуру заместителя главы по строительству и архитектуре Марии Пермяковой на пост главы администрации города.
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Экономика
Виртуальные операторы, работающие с Tele2, удвоили базу абонентов
Абонентская база виртуальных мобильных операторов (MVNO), работающих на сетях Tele2, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросла на 115% (т. е. на 2 млн пользователей) и достигла 3,75 млн.
Наука
В останках утконосого динозавра нашли сохранившиеся следы ДНК
В останках утконосого динозавра (Hypacrosaurus stebingeri) нашли сохранившиеся следы ДНК.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Общество
В России предложили отменить наказание за проституцию
С предложением отменить наказание за проституцию выступили российские правозащитники.
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Авто
Cupra представила новый кроссовер Formentor
Буквально несколько дней назад официально представили обновленную модель Cupra Formentor.
Политика
Лукашенко назначил заместителя премьер-министра Белоруссии
Новым заместителем премьер-министра Белоруссии стал Юрий Назаров, сообщило 3 марта информационное агентство БелТА.
Происшествия
Полиция в Москве проводит обыски у фанатов после массовой драки
Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.