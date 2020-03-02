Экономика
ИзвестияСбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года
Сбербанк заработал 80 млрд руб. чистой прибыли за январь 2020 года. Об этом 2 марта сообщил председатель правления банка Герман Греф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Греф рассказал о планах по автоматизации выдачи кредитов малому бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 06:51
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Происшествия
Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске
Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Футбол
В Казани пройдет Суперкубок УЕФА
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Космос
Космонавты будут добираться на орбиту на «Ангаре» дольше, чем Гагарин
Экипаж нового российского космического корабля "Орел" при старте с космодрома Восточный на ракете "Ангара" будет добираться на орбиту дольше, чем при старте с Байконура в корабле "Союз" на ракете "Союз", и дольше, чем в космос летел Юрий Гагарин, говорится в материалах Ракетно-космической корпорации "Энергия", представленных в "Роскосмос" (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Армия и оружие
Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России
Новую полицейскую бронемашину создают по заказу министерства обороны РФ.
Политика
Супервторник в США – кандидаты бегут, расчищая путь Байдену
Кандидаты в президенты США от Демократической партии разыграют во вторник голоса жителей 14 штатов, или треть голосов делегатов партийного съезда, где пройдет финал партийных выборов.
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила на себя новое лицо
Известная певица Наташа Королева выпустила в свет новый сборник старых песен.
Общество
Роскачество обнаружило в губной помаде никель и кадмий
Роскачество провело исследование российской и иностранной губной помады и обнаружило в образцах девяти торговых марок никель и кадмий, говорится в сообщении организации.
Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
Киберспорт
В Dota 2 обновили рейтинговую систему
В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Армия и оружие
Украинская разведка выяснила предназначение Крыма
Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров. Украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
Общество
В Шанхае выявили коронавирус у граждан Китая, прилетевших через Москву
У восьми граждан Китая, которые прибыли в Шанхай рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Lufthanza из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на-Майне, диагностировали новый тип коронавируса.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Авто
В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей
В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел улики при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев съел при задержании бумагу с цифрами.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Армия и оружие
Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Хоккей