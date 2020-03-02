Сбербанк заработал 80 млрд руб. чистой прибыли за январь 2020 года. Об этом 2 марта сообщил председатель правления банка Герман Греф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

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