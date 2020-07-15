с чего всё началось

«Союзмультфильм» уже начал создавать на базе киностудии креативный кластер.

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Футбол «Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.

Происшествия Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС. 13

Футбол Аршавин назвал победу над нынешним «Спартаком» заурядным событием «Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием», — сказал экс-игрок. Ранее Аршавин заявил, что считает себя «трусом» и «слабаком».

Футбол Инфантино: российские болельщики больше верят в сборную после ЧМ Болельщики сборной России стали больше верить в команду после домашнего чемпионата мира-2018 и сильнее полюбили футбол, считает глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Футбол Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.

Футбол «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко и Чалов накажут Кикнадзе за уход Сёмина Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА Букмекеры уверены, что матч РПЛ 16 июля «Локомотив» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83.

Футбол В «Уфе» у двух человек обнаружили коронавирус. Клуб имеет разрешение на проведение матча с «Динамо» Ранее сообщалось, что как минимум у трех футболистов «Уфы» появилось подозрение на коронавирус после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:1), однако Мурзагулов опроверг информацию о наличии COVID-19 в клубе.

Шоу-бизнес 44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.

Общество ФАС возбудила дело против Tele2 за повышение тарифов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против оператора сотовой связи Tele2 за повышение тарифов во время пандемии, передает ТАСС. 44

Футбол В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

Футбол Роналду остался один гол до исторического достижения Согласно информации источника, 35-летний форвард может стать первым футболистом в мире, которому удалось забить не менее 50 мячей в английской Премьер-лиге, испанской Примере и Серии А. Первым игроком, которому покорилось подобное достижение, стал босниец Эдин Джеко.

Кино В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».

Экономика Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны. 46

Армия и оружие Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка. 18