Экономика
РБКСбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
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с чего всё началось
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».РБК04:57
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Футбол
«Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко
Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.
ГЛАС.RU 04:42
Происшествия
Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:15
Футбол
Аршавин назвал победу над нынешним «Спартаком» заурядным событием
«Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием», — сказал экс-игрок. Ранее Аршавин заявил, что считает себя «трусом» и «слабаком».
ProstoProSport 07:08
Футбол
Инфантино: российские болельщики больше верят в сборную после ЧМ
Болельщики сборной России стали больше верить в команду после домашнего чемпионата мира-2018 и сильнее полюбили футбол, считает глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
РИА Новости 07:26
Общество
В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»
В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Футбол
«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко и Чалов накажут Кикнадзе за уход Сёмина
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА Букмекеры уверены, что матч РПЛ 16 июля «Локомотив» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83.
Чемпионат 04:15
Футбол
В «Уфе» у двух человек обнаружили коронавирус. Клуб имеет разрешение на проведение матча с «Динамо»
Ранее сообщалось, что как минимум у трех футболистов «Уфы» появилось подозрение на коронавирус после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:1), однако Мурзагулов опроверг информацию о наличии COVID-19 в клубе.
Матч ТВ 08:25
Спорт
«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста
РЕН ТВ вчера в 14:15
Общество
Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
Из 22 пунктов плана выполнены все, кроме одного.
РИА Новости 07:45
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Шоу-бизнес
44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши
Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Общество
ФАС возбудила дело против Tele2 за повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против оператора сотовой связи Tele2 за повышение тарифов во время пандемии, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:42
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс вчера в 05:11
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Футбол
Роналду остался один гол до исторического достижения
Согласно информации источника, 35-летний форвард может стать первым футболистом в мире, которому удалось забить не менее 50 мячей в английской Премьер-лиге, испанской Примере и Серии А. Первым игроком, которому покорилось подобное достижение, стал босниец Эдин Джеко.
Евро-футбол.ру 01:22
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру 07:43
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Музыка
BTS выпустили новый альбом «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~»
15 июля состоялся релиз долгожданного японского альбома группы «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~».
Popcake 01:45
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Армия и оружие
Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри
В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
Военное обозрение 08:30
Футбол
«Зенит» может купить Черышева, известна стоимость трансфера
Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий в чемпионате Испании за «Валенсию», имеет вариант продолжения карьеры в РПЛ.
Евро-футбол.ру 03:31
Футбол
Иванович сыграет со «Спартаком»
Капитан "Зенита" Бранислав Иванович скорее всего примет участие в полуфинальном матче Кубка России.
Bobsoccer вчера в 05:58
Наука
Ученые РФ раскрыли механизм работы природного антибиотика
Будущее России. Национальные проекты 06:30