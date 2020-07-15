с чего всё началось

«Союзмультфильм» уже начал создавать на базе киностудии креативный кластер.

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Политика Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения. 16

Экономика Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны. 47

Происшествия Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков. 15

Происшествия Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 2

Общество «Аэрофлот» намерен сделать «Победу» крупнейшей авиакомпанией России О новой стратегии, рассчитанной до 2028 года, рассказал гендиректор Виталий Савельев на встрече с Михаилом Мишустиным Стратегию назвали "30 / 30", согласно ей, ставка будет сделана на "Победу". 178

Футбол Малиновский забил и сделал два ассиста в матче с «Брешией» Всего в нынешнем сезоне 27-летний хавбек забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в Серии А. Его статистика – здесь.

Политика Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 399

Авто Haval привезет бюджетную версию Haval H9 в Россию В марте в компании подтвердили, что работают над пятиместной версией самого роскошного на тот момент китайского внедорожника в России, которая получила название Comfort.

Политика Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции. 15

Общество Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе. 36

Происшествия В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело «Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании». 507