Экономика
РБКСбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
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с чего всё началось
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» отметила, что Сбербанк получит большинство мест в совете директоров совместной компании, который будет решать стратегически важные для компании вопросы, но в творческие решения Сбербанк вмешиваться не планирует.РБК04:57
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Игры
Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4
The GEEK 09:13
Кино
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
Футбол
«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста
Мать футболиста "Казанки" и воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, который умер во время тренировки в возрасте 23 лет, заявила, что руководство железнодорожников отказало семье игрока в покупке квартиры.
РЕН ТВ вчера в 14:15
Общество
В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36
Футбол
«Спартак» и «Ахмат» объявили составы
Советский спорт 10:01
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Происшествия
СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске
Минск, 15 июля 2020, 12:54 — REGNUM Уголовное дело по факту организации и активного участия в несогласованных протестах в столице Белоруссии, связанных с отказом Центризбиркома страны в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, возбудил белорусский Следственный комитет (СК).
REGNUM 05:54
Авто
Bentley представила в РФ лимитированную модификацию седана Mulsanne
Представители британского автоконцерна Bentley сообщили о старте реализаций седана Mulsanne на российском рынке.
Дни24 10:10
Армия и оружие
Посол Норвегии пожаловался на имитации воздушных бомбардировок РФ
Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд заявил, что "регулярные имитации атак боевыми самолетами РФ" представляют угрозу безопасности для скандинавской страны.
РЕН ТВ 10:14
Киберспорт
Тестирование «Мстителей» начнётся 7 августа
Игромания.ру 09:30
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ России 21 июля
Андреевский флаг будет поднят на первом серийном фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов", приемный акт которого был подписан в среду на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, 21 июля.
ТАСС 06:54
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Общество
Госдума разрешила сплошную рубку леса на Байкале ради БАМа
Список объектов, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки, определит правительство.
Snob.ru 09:57
Технологии
Microsoft устранила уязвимость 17-летней давности в Windows Server
Специалист Check Point Саги Цадик (Sagi Tzadik) обнаружил серьёзную уязвимость, затрагивающую Windows Server 2003-2019.
3DNews 09:28
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 08:59
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России.
Коммерсантъ 12 июля в 08:14
Происшествия
Пожар на складе с краской в Самаре полностью ликвидировали
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с краской в Самаре, возникшее в минувший понедельник.
ТАСС 09:27
Авто
Volkswagen Polo стал самым затратным в обслуживании доступным седаном
У Hyundai Solaris показатель составил 867,2 тыс. рублей, а у Весты 738,6 тыс. рублей.
Tvoe-avto.com 08:58
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Армия и оружие
Азербайджанские военные уничтожили полевой пункт управления ВС Армении
«В результате карательных мер, предпринятых против врага, точным огнем наших подразделений был уничтожен полевой пункт управления одного из подразделений вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении на сайте азербайджанского оборонного ведомства.
Инфо24 08:29
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Политика
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости 08:34
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Политика
Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36