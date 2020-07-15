Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» отметила, что Сбербанк получит большинство мест в совете директоров совместной компании, который будет решать стратегически важные для компании вопросы, но в творческие решения Сбербанк вмешиваться не планирует.

с чего всё началось

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

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