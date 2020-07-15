Экономика
РБКСбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
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Общество
В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов
В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней.
ТАСС 13 июля в 03:24
Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями
Исследователям удалось записать более 250 часов полета. Один кондор пролетел 160 километров, при этом не сделав ни одного взмаха крыльями.
Pravda.Ru 04:12
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
Ведомости вчера в 17:47
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Экономика
Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии
Сумки Hermès были включены в индекс Knight Frank в конце 2019 года и стали самым инвестиционно-привлекательными предметом роскоши, продемонстрировав годовой рост цены на 13%.
РБК 00:00
Экономика
Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей
Сумма общей задолженности по алиментам в России достигла 156 млрд рублей.
Известия 05:33
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия вчера в 00:46
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Общество
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Российские ученые провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года.
РИА Новости 02:00
Общество
Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".
Газета.Ru 05:27
Происшествия
Российская пенсионерка избила доской занимавшуюся сексом в кустах парочку
В Ставропольском крае жительница одного из многоэтажных домов доской избила парочку, которая занималась сексом в кустах под ее окнами.
Lenta.ru 02:08
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
Сенаторы внесли в Государственную думу проект закона, который запрещает усыновление детей лицами одного пола, в том числе сменившими пол.
RT на русском вчера в 11:34
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Недвижимость
Квартиры бизнес-класса ощутили господдержку
В Knight Frank указывают, что около 60% сделок за первое полугодие на рынке бизнес-класса было заключено в первые три месяца года, затем основным фактором снижения спроса стали введенные городскими властями ограничения на фоне распространения COVID-19.
Коммерсантъ 04:00
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Политика
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии внутренним делом страны
Кремль считает ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии внутренним делом страны.
Известия 05:35