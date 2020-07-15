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Общество «Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа». 178

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 222

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Недвижимость Квартиры бизнес-класса ощутили господдержку В Knight Frank указывают, что около 60% сделок за первое полугодие на рынке бизнес-класса было заключено в первые три месяца года, затем основным фактором снижения спроса стали введенные городскими властями ограничения на фоне распространения COVID-19.

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