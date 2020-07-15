Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

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Происшествия В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.

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