Коронавирус

News.ruNews.ruСбербанк получил около 200 заявок по кредитам на зарплаты

Порядка 200 заявок поступило в Сбербанк от предприятий малого бизнеса по кредитам для выплаты зарплат по 0%. Об этом рассказал зампред правления банка Анатолий Попов. Он пояснил, что кредит выдаётся на один месяц.
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с чего всё началось

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Сбербанк получил более 200 заявок по кредитам зарплатных клиентов под 0%

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Сбербанк получил около 200 заявок по кредитам на зарплаты

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Интерфакс02:52

Сбербанк сообщил число заявок на кредиты для зарплаты под 0%

REGNUMвчера в 21:14

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
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Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела за распространение фейков о COVID-19.
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Общество

«Индекс самоизоляции» в Москве увеличился к вечеру

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Газета.Ru 13:50
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Lenta.ru 14:32
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Плюс один +1 вчера в 09:19
Футбол

Месси опроверг информацию о возможности перехода в «Интер»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в stories своего Instagram опроверг новость о том, что он может перейти в «Интер».
Спорт-Экспресс 14:13
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Здоровье

Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.
Рамблер 13:55
Экономика

Мишустин утвердил новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер Михаил Мишустин подписал перечень поручений различным органам власти для реализации решений Владимира Путина по поддержке граждан и экономики, принятых накануне.
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Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Общество

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Ходили слухи, что малышку Лере и её мужу Игорю Макарову рожала суррогатная мама, но знаменитая блондинка эти разговоры пресекает, убеждая, что рожала она сама и, если захочет, то подарит супругу ещё одного ребёнка.
Paparazzi.ru вчера в 04:09
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Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Piter.tv 14:51
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
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Экономика

Власти помогут кинотеатрам и стоматологам

«Сфера кинопоказа несет существенные потери в связи с падением сборов кинотеатров, вызванных сокращением зрителей, переносом сроков релизов российских и зарубежных фильмов, приостановкой работы кинотеатров из-за карантинных мер»,— говорится в письме министра.
Коммерсантъ 10:20
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима самоизоляции

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал смягчение режима самоизоляции.
Piter.tv 11:21
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Общество

Собянин временно ограничил посещения кладбищ

Газета.Ru 11:01
Общество

В России допустили еще один перенос ЕГЭ

В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Lenta.ru 09:02
Шоу-бизнес

Выздоровевшая от коронавируса Ольга Куриленко призвала носить маски

NewInform 13:06
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
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Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой

Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
РИА Новости 12:45
Общество

Госдума призывает правительство остановить рост цен на продукты

Aobe.ru 14:18
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«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
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