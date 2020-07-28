Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб

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