Экономика
КоммерсантъСбербанк получит контроль в Rambler Group
Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital.
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В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
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NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовится к катастрофе
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Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
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Глава города Владимира Ольга Деева подала в отставку по собственному желанию.
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Космос
Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса
Москва 24 вчера в 07:12
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В Минздраве заявили о снижении числа госпитализаций с коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:33
Общество
Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также не устойчив к температурным изменениям.
РБК 08:08
Общество
В Москве число вновь выявляемых случаев COVID-19 сократилось в 10 раз
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве снизилось с мая в 10 раз.
RT на русском 07:46
Политика
Зеленский рассматривает кандидатуру Кравчука на смену Кучме в ТКГ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на смену Леониду Кучме в должности главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске сейчас рассматриваются две кандидатуры — вице-премьер Алексей Резников, первый президент страны Лениод Кравчук и еще несколько человек.
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Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
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Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз приняли решение не расширять до конца августа список стран, для которых будут открыты внешние границы стран-членов.
РИА Новости 08:05
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Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
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Политика
Путин призвал сосредоточиться на профилактике и вакцинации от гриппа
Президент России Владимир Путин призвал приложить особые усилия при профилактической работе и вакцинировании людей от гриппа.
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 29 июля.
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Гендиректором «Химок» назначен депутат, главный тренер Юран остается
Новым генеральным директором «Химок» назначен депутат и генеральный директор «Арены Химок» Александр Зайцев, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
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