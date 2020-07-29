Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк получит контроль в Rambler Group

Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital.
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Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Коммерсантъ06:18

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

ТАСС02:19

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

РБК02:54

Сбербанк вложит дополнительные средства в Rambler Group

Газета.Ru02:35

Сбербанк станет контролирующим акционером Rambler Group

Московский Комсомолец03:23

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфакс02:13

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07
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Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году

Министерство науки и высшего образования России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2021/22 учебный год.
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Имбула покинул «Сочи», проведя за клуб 30 минут в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что конголезский полузащитник Жанелли Имбула покинул команду.
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

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РИА Новости 06:24
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовится к катастрофе

Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru вчера в 00:46
Политика

В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

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РБК 06:17
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Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
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Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы

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Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

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Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой

Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
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Политика

Глава Владимира Ольга Деева ушла в отставку по собственному желанию

Глава города Владимира Ольга Деева подала в отставку по собственному желанию.
ТАСС 05:55
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Космос

Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса

Москва 24 вчера в 07:12
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Общество

В Минздраве заявили о снижении числа госпитализаций с коронавирусом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:33
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Гаджеты

Опубликовано фото нового iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем

NewInform 03:00
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Общество

Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также не устойчив к температурным изменениям.
РБК 08:08
Общество

В Москве число вновь выявляемых случаев COVID-19 сократилось в 10 раз

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве снизилось с мая в 10 раз.
RT на русском 07:46
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Зеленский рассматривает кандидатуру Кравчука на смену Кучме в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на смену Леониду Кучме в должности главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске сейчас рассматриваются две кандидатуры — вице-премьер Алексей Резников, первый президент страны Лениод Кравчук и еще несколько человек.
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Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ

Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело 04:42
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Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Общество

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
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Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз приняли решение не расширять до конца августа список стран, для которых будут открыты внешние границы стран-членов.
РИА Новости 08:05
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Известия 06:19
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

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Происшествия

В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике

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Политика

Путин призвал сосредоточиться на профилактике и вакцинации от гриппа

Президент России Владимир Путин призвал приложить особые усилия при профилактической работе и вакцинировании людей от гриппа.
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В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 29 июля.
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Футбол

Гендиректором «Химок» назначен депутат, главный тренер Юран остается

Новым генеральным директором «Химок» назначен депутат и генеральный директор «Арены Химок» Александр Зайцев, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
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