Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк получит контроль в Rambler Group

Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital.
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Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Коммерсантъ06:18

Сбербанк станет контролирующим акционером Rambler Group

Московский Комсомолец03:23

Сбербанк вложит дополнительные средства в Rambler Group

Газета.Ru02:35

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

РБК02:54

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

ТАСС02:19

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфакс02:13

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
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Авто

В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8

Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня 07:19
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
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Политика

Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России

Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
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Политика

Запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре

В России запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Общество

Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей

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Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

ТАСС 05:57
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com».
МИР 24 05:16
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Общество

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
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Политика

В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

В Кремле не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 06:17
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
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Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг

Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 04:35
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Общество

Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
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Путешествия

Туры из России в Турцию вышли на прошлогодние темпы продаж

В пятницу представители крупных туроператоров сообщили ТАСС, что цены на отдых в Турции в августе соответствуют либо уровню прошлого года, либо ценам, выставленным на это направление еще до закрытия границ.
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Армия и оружие

Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.
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Авто

Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире

Стоимость компании Toyota оценили в 41,5 млрд долларов, что позволило ей занять 11 место в общем рейтинге самых дорогих брендов по версии издания Forbes.
Тарантас Ньюс 07:47
Футбол

Сергей Юран останется главным тренером «Химок»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи насчёт возможного увольнения главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.
Чемпионат 07:22
Общество

В Севастополе режим повышенной готовности продлен до конца лета

В Севастополе в режиме карантина продолжат работать учреждения социального обслуживания - интернаты для детей и пожилых людей.
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Общество

В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных

Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
Газета.Ru 08:08
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Происшествия

Под Калининградом подросток утонул во время похода на шлюпках

Девятиклассник Калининградского морского лицея утонул на Балтийской косе во время шлюпочного похода, организованного образовательным учреждением.
Российская газета 07:19
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В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Армия и оружие

В Сирии случайно обнаружили секретный дивизион ПВО России

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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
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Общество

За ЕГЭ по химии получили 100 баллов 9 выпускников томских школ

НИА-Томск 05:25
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Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых будут открыты внешние границы стран-членов.
РИА Новости 08:05
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