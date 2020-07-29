Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк получит контроль в Rambler Group

Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital.
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Сбербанк вложит дополнительные средства в Rambler Group

Газета.Ru02:35

Сбербанк станет контролирующим акционером Rambler Group

Московский Комсомолец03:23

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

РБК02:54

Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Коммерсантъ06:18

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

ТАСС02:19

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфакс02:13

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07
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Авто

Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер

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Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 09:21
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Штаб сил США в Европе будет перенесен из Германии в Бельгию

В ходе пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, 6,4 тысячи из них вернутся домой, а остальные останутся в других странах НАТО, включая Бельгию и Италию.
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Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Происшествия

Суд перенес предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский районный суд перенес на завтра, 30 июля, заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили в пресс-службе суда.
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Происшествия

Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
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Слуцкий призвал разобраться с задержанием россиян в Белоруссии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал «тщательно все взвесить» и разобраться в истории с задержанием 33 россиян в Белоруссии.
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Игрок «Севильи» заразился коронавирусом перед матчем ЛЕ с «Ромой»

Один из игроков основной команды «Севильи» сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
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Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России

Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
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Общество

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Силовики отказались рассказать Сафронову суть обвинений против него

Адвокат Иван Павлов рассказал, что фактически вопросы сформулировал сам Сафронов после предъявления обвинения 13 июля и допроса в статусе обвиняемого.
News.ru 09:59
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Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
РИА Новости 07:44
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В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике

В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
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Игры

Финальная проверка: последнее дополнение On The Edge к Frostpunk выйдет 20 августа

Разработчики из 11 bit studios выпустили свежий трейлер финального дополнения On The Edge к градостроительному симулятору Frostpunk.
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PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
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В СК создали отдел по расследованию эпидемиологических преступлений

Отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии создали в структуре Главного следственного управления Следственного комитета.
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
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Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

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«Рубин» объявил о переходе Олега Шатова

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал контракт с казанским клубом.
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Залогин попросил не демонизировать больницу Семашко

Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе брифинга 29 июля коснулся ситуации в больнице Семашко, где лечат больных коронавирусом орловцев.
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Итальянский парламент одобрил продление режима ЧС до октября

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Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

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The Direct: Камала Хан дебютирует в фильме «Капитан Марвел 2»

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