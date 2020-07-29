Экономика
КоммерсантъСбербанк получит контроль в Rambler Group
Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital.
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Авто
Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер
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Штаб сил США в Европе будет перенесен из Германии в Бельгию
В ходе пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, 6,4 тысячи из них вернутся домой, а остальные останутся в других странах НАТО, включая Бельгию и Италию.
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Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Происшествия
Суд перенес предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский районный суд перенес на завтра, 30 июля, заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили в пресс-службе суда.
Rambler News Service 04:49
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Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Политика
Слуцкий призвал разобраться с задержанием россиян в Белоруссии
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал «тщательно все взвесить» и разобраться в истории с задержанием 33 россиян в Белоруссии.
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LiveSport.ru 09:36
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Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина
Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России
Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество
Силовики отказались рассказать Сафронову суть обвинений против него
Адвокат Иван Павлов рассказал, что фактически вопросы сформулировал сам Сафронов после предъявления обвинения 13 июля и допроса в статусе обвиняемого.
News.ru 09:59
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Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
РИА Новости 07:44
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
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Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Происшествия
В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
Газета.Ru 06:39
Игры
Финальная проверка: последнее дополнение On The Edge к Frostpunk выйдет 20 августа
Разработчики из 11 bit studios выпустили свежий трейлер финального дополнения On The Edge к градостроительному симулятору Frostpunk.
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Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
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Общество
В СК создали отдел по расследованию эпидемиологических преступлений
Отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии создали в структуре Главного следственного управления Следственного комитета.
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Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
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Футбол
«Рубин» объявил о переходе Олега Шатова
Пресс-служба «Рубина» сообщила, что бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал контракт с казанским клубом.
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Залогин попросил не демонизировать больницу Семашко
Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе брифинга 29 июля коснулся ситуации в больнице Семашко, где лечат больных коронавирусом орловцев.
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Политика
Итальянский парламент одобрил продление режима ЧС до октября
Рим, 29 июля 2020, 15:52 — REGNUM Инициатива о продлении режима чрезвычайной ситуации в Италии до 15 октября поддержана большинством в Палате депутатов — нижней палате парламента страны.
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72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
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Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
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The Direct: Камала Хан дебютирует в фильме «Капитан Марвел 2»
Отмечается, что в фильме супергероине уделят второстепенную роль.
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