Экономика
ВедомостиСбербанк поможет застройщикам ускорить продажи
С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу. Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 02:11, Вашингтон
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Армия и оружие
В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны, заявил Шойгу
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов.
РИА Новости 01:23
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today вчера в 13:55
Армия и оружие
Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Гаджеты
Эксперты составили топ самых производительных смартфонов на Android
Рейтинг самых мощных и производительных смартфонов на базе Android был составлен экспертами-разработчиками теста производительности Master Lu.
Tomsk.Ru 01:32
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском вчера в 03:45
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой
Ты невероятная женщина, которая всей стране доказала, что можно быть железной леди и самой теплой и очаровательной армянской мамой на свете.
Woman.ru 19 октября в 07:20
Экономика
В России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Газета.Ru 00:59
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Политика
Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке
Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.
Военное дело вчера в 15:08
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании
"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении
RT на русском вчера в 08:27
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 18 октября в 21:06
Футбол
«Зенит» разгромил «Ростов» благодаря хет-трику Дзюбы
Интерфакс-Спорт 19 октября в 14:14
Происшествия
Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге
По данным Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, столкнулись трамвай №60 и маршрутка К-235, в результате маршрутное такси перевернулось на бок.
Интерфакс вчера в 12:20
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
Единоборства
Бой ММА в Сочи закончился массовой дракой
После окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и бывшим представителем UFC россиянином Али Багаутиновым, который проходил в воскресенье, 20 октября, в Сочи, произошла массовая драка.
Коммерсантъ Краснодар 01:54
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои машины пользователям
С 21 октября каршеринг YouDrive начинает «взаимовыгодное сотрудничество» с клиентами, предлагая им приобрести автомобили из своего парка.
Автоновости дня 01:48
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18 октября в 06:47
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Российская газета вчера в 14:46
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
Общество
На Украине извинились перед экс-главой НБУ за номер студии «Квартал 95»
Министр культуры молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский принёс извинения бывшей главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой за участие известного украинского академического народного хора в скандальном номере студии «Квартал 95».
REGNUM 01:49
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК вчера в 21:25
Происшествия
Пожар на полимерном заводе не отравил воздух в Тюмени
В Тюмени после пожара на заводе «Полимер-Пласт» в воздухе не выявлено превышения предельных концентраций вредных веществ.
REGNUM вчера в 11:39
Гаджеты
HTC представила новый блокчейн-смартфон HTC Exodus 1s
Работает смартфон под управлением Android 8.1.
Astera вчера в 15:51
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58