Экономика
РИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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Шоу-бизнес
Дана Борисова хотела заболеть коронавирусом ради хайпа
Слово и Дело 05:54
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Общество
Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России
Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
Фонтанка.Ру 01:30
Общество
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 31 мая включительно.
Ведомости 09:46
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на сообщения о переходе к нему Трусовой
Накануне СМИ сообщили, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко.
Росбалт 08:44
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту "Известий" места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Общество
Власти Ростовской области начали планировать выход из самоизоляции
Власти Ростовской области начали планировать выход из режима самоизоляции согласно плану, ранее предложенному главным санитарным врачом России Анной Поповой.
Ugpressa.ru 08:27
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Здоровье
Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области
Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.
ПензаИнформ 04:04
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Футбол
Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой
Soccer.ru вчера в 08:19
Общество
В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ
Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Здоровье
Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят
Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
Чемпионат 10:00
Армия и оружие
ВМС США показали корабли НАТО около границ России
ВМС США показали приплывшие в Баренцево море корабли НАТО.
Lenta.ru 12:36
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом
Помимо России и США, в первую пятёрку числа заболевших новой коронавирусной инфекцией входят Испания, Италия и Великобритания.
Metaratings 04:45
Шоу-бизнес
Адель опубликовала новую фотографию ко дню рождения
Популярная певица британского происхождения отметила 32-й день рождения и обновила свой инстаграм.
SM News 10:13
Общество
Вирусолог рассказал о ситуации с коронавирусом при жаркой погоде
У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой, — отметил врач в интервью Пятому каналу.
News.ru 01:04
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Здоровье
В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму
В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург 06:20