Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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Льготная ипотека на вторичное жильё поддержит строительную отрасль

REGNUM08:49

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Lenta.ruвчера в 13:20

Сбербанк обрадовал россиян: что вводится с 6 мая

Primpress.ru05 мая в 15:30

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РЕН ТВвчера в 05:42

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

РБКвчера в 05:21

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%

Интерфаксвчера в 04:46

ГК «А101» и Сбербанк провели первую сделку по ипотеке под 6,4%

РИА Новостивчера в 11:48
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Шоу-бизнес

Дана Борисова хотела заболеть коронавирусом ради хайпа

Слово и Дело 05:54
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Наука

Создали прототип двигателя, работающего на воздухе

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
147
Общество

Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России

Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
Фонтанка.Ру 01:30
63
Общество

Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая

Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
32
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 31 мая включительно.
Ведомости 09:46
3,1K
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на сообщения о переходе к нему Трусовой

Накануне СМИ сообщили, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко.
Росбалт 08:44
Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 09:46
2
Общество

Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту "Известий" места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
8
Общество

Власти Ростовской области начали планировать выход из самоизоляции

Власти Ростовской области начали планировать выход из режима самоизоляции согласно плану, ранее предложенному главным санитарным врачом России Анной Поповой.
Ugpressa.ru 08:27
2,5K
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,6K
Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы

Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
2
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
521
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
1,4K
Здоровье

Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области

Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.
ПензаИнформ 04:04
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,2K
Футбол

Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой

Soccer.ru вчера в 08:19
Общество

В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ

Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
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Здоровье

Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят

Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
Чемпионат 10:00
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Армия и оружие

ВМС США показали корабли НАТО около границ России

ВМС США показали приплывшие в Баренцево море корабли НАТО.
Lenta.ru 12:36
545
Общество

Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август

В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
64
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
64
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
1,7K
Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом

Помимо России и США, в первую пятёрку числа заболевших новой коронавирусной инфекцией входят Испания, Италия и Великобритания.
Metaratings 04:45
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Шоу-бизнес

Адель опубликовала новую фотографию ко дню рождения

Популярная певица британского происхождения отметила 32-й день рождения и обновила свой инстаграм.
SM News 10:13
7
Общество

Вирусолог рассказал о ситуации с коронавирусом при жаркой погоде

У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой, — отметил врач в интервью Пятому каналу.
News.ru 01:04
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Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
2,5K
Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
1K
Здоровье

В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму

В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
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