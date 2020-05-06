Экономика
РИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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Аналитик ГК «ФИНАМ»: ставки по ипотеке снижаются, но стоит ли торопиться?
Vologda-poisk.ru03 мая в 08:04
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Общество
Создана убивающая коронавирус первая в мире вакцина
Итальянские ученые смогли создать первую в мире вакцину, способную поразить коронавирус, пишет Daily Mail.
Live24 14:44
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Общество
Почти каждый второй россиянин перешёл в режим экономии из-за пандемии
Доля россиян, которые вынуждены были отказаться от привычных товаров и услуг с целью экономии, выросла с начала апреля с 28% до 44%.
Фонтанка.Ру 13:55
Армия и оружие
Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США
ВВС Народно-освободительной армии Китая имеют преимущество перед ВВС США за счет эксплуатации российского Су-35 поколения 4++ наряду с китайским самолетом пятого поколения Chengdu J-20.
Российская газета 05:02
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 13:56
Происшествия
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца
Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru 16:12
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Самарской области
В одном из автомобилей находилось двое взрослых, в другом двое взрослых и ребенок. Все пять человек погибли, сказал собеседник агентства.
Интерфакс 15:09
Общество
Власти Москвы закупили китайские тесты на антитела к коронавирусу под видом голландских
Московские власти закупили «сотни тысяч» китайских экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, заявленных как голландские, сказано в расследовании «Важных историй» и OCCRP.
Forbes 13:55
Экономика
Чем известен Дмитрий Босов
6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
Коммерсантъ 13:20
Общество
В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая
Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM 11:07
Авто
Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России
Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
Экономика
Доедим, не вывезем: к чему приведут квоты на экспорт зерна
С 26 апреля Россия прекратила вывоз зерновых, всего отправив (или заключив контрактов на отправку) 6,9 млн т. Ранее планировалось поставить на экспорт в первом полугодии до 20 млн т зерновых, а общий объем экспорта в 2019/20-м сельскохозяйственном сезоне ожидался рекордным.
Известия 04 мая в 17:02
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru 15:09
Общество
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News 09:17
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Политика
Аксенову посоветовали уволить чиновника, который нарушал самоизоляцию
Вице-премьера правительства Крыма Евгения Кабанова нужно уволить за прогулки во время всеобщей самоизоляции, считает председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
SM News 09:05
Политика
«Коронавирус создан искусственно»: фото работы института в Ухане
Вместе с коллегами из Университета Северной Каролины дама опубликовала пресловутую работу по модификации коронавируса летучих мышей с тем, чтобы он мог заражать клетки человека.
Московский Комсомолец 11:09
Финансы
Курсы валют на сегодня, 6 мая 2020 года
Курсы валют сегодня 06.05.2020 Центробанк РФ составляют: Евро Курс доллара на сегодня, 06.05.2020 по данным Центрального банка России составляет 72.73 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:24