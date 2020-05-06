Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка. Таким образом, снижение ставок на приобретение готового жилья составляет 0,4, на покупку квартиры в новостройке — до 0,5 процентного пункта.

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 645

Происшествия В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика Басманный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 5

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса". 7

Происшествия Суд продлил меры пресечения участникам «Нового величия» Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения участникам "Нового величия", обвиняемым в организации экстремистского сообщества, сообщили 7 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. 6

Происшествия Создателя «Омбудсмена полиции» задержали за шантаж и вымогательство Создателя интернет-сообщества "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего полицейского – мужчина требовал деньги за нераспространение фотографий личного характера, принадлежащих экс-правоохранителю. 383

Общество Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой Обновлено в 19:39 Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово, сообщает РБК со ссылкой на знакомых миллиардера. 3,1K

Здоровье Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19 Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли. 33

Игры Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая. 7

Происшествия Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства 1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками. 2K

Политика Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года. 13

Спорт Проект «Московский киберспорт» стартовал в столице В столице стартовал проект «Московский киберспорт», организованный Федерацией компьютерного спорта и Федерацией шахмат города при поддержке столичного департамента спорта.

Авто Новый Mitsubishi Outlander получит двигатель от Nissan Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail новых поколений породнятся куда сильнее, чем ожидалось.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась с женихом Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым. 19

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко. 1