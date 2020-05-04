Экономика
РИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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«Синара-Девелопмент» оплатит первый взнос по ипотечной госпрограмме со ставкой 6%
Ingraficon.ruвчера в 01:00
Аналитик ГК «ФИНАМ»: ставки по ипотеке снижаются, но стоит ли торопиться?
Vologda-poisk.ru03 мая в 08:04
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РБК: миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
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Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Политика
Попова рассказала о результатах введения масочного режима в регионах
Обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Известия 10:07
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru 05:09
Происшествия
Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали
Двоих блогеров, пожаривших шашлыки на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга, привлекли к административной ответственности.
Известия 10:59
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Политика
Президент Путин проведет очередное совещание с губернаторами
Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня очередное совещание, посвященное борьбе с коронавирусом.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:43
Общество
Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Фигурное катание
Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
Политика
Экономика у власти вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение
Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение.
REGNUM 10:46
Общество
У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
Происшествия
Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
Здоровье
Смертность от коронавируса среди мужчин оказалась выше
Смертность от пандемии коронавируса среди мужчин оказалась значительно выше. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:53
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Происшествия
Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП
Глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в аварию. Об этом в среду, 6 мая, сообщает издание iDES.cz.
Известия 08:48
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Экономика
Белоусов: экономика России вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Космос
Обсерватория для изучения вспышек на Луне начала работу в ОАЭ
Расположенная в Греции Обсерватории Крионери наблюдает за столкновениями метеоритов с Луной.
Популярная механика 10:12
Армия и оружие
Пентагон раскрыл подземный бункер в горе, где прячутся от коронавируса силы раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении
Бригадный генерал командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Пит Феслер заявил, что часть личного состава переведена на службу в особый пункт.
Интересант 09:41
Общество
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38