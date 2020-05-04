Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
Читать в источнике
Комментировать473

Подробнее о событии

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

РБК05:21

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Банки.ру08:37

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РЕН ТВ05:42

Сбербанк понизил ипотечные ставки

РИА Новости07:46

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%

Интерфакс04:46

«Синара-Девелопмент» оплатит первый взнос по ипотечной госпрограмме со ставкой 6%

Ingraficon.ruвчера в 01:00

Аналитик ГК «ФИНАМ»: ставки по ипотеке снижаются, но стоит ли торопиться?

Vologda-poisk.ru03 мая в 08:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 11:26, Ашберн
Общество

РБК: миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Коммерсантъ 11:01
381
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
8
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
277
Политика

Попова рассказала о результатах введения масочного режима в регионах

Обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Известия 10:07
4
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru 05:09
1
Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Двоих блогеров, пожаривших шашлыки на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга, привлекли к административной ответственности.
Известия 10:59
787
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
682
Политика

Президент Путин проведет очередное совещание с губернаторами

Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня очередное совещание, посвященное борьбе с коронавирусом.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:43
1,1K
Общество

Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
489
Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
439
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
570
Фигурное катание

Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
2
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
3,2K
Политика

Экономика у власти вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение

Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение.
REGNUM 10:46
8
Общество

У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
1
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
462
Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
1K
Происшествия

Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
694
Здоровье

Смертность от коронавируса среди мужчин оказалась выше

Смертность от пандемии коронавируса среди мужчин оказалась значительно выше. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:53
81
Армия и оружие

Шойгу сообщил о выводе российских специалистов из Италии

ФАН 08:50
72
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
778
Происшествия

Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП

Глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в аварию. Об этом в среду, 6 мая, сообщает издание iDES.cz.
Известия 08:48
1
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
34
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
800
Экономика

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
65
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
2
Космос

Обсерватория для изучения вспышек на Луне начала работу в ОАЭ

Расположенная в Греции Обсерватории Крионери наблюдает за столкновениями метеоритов с Луной.
Популярная механика 10:12
Армия и оружие

Пентагон раскрыл подземный бункер в горе, где прячутся от коронавируса силы раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении

Бригадный генерал командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Пит Феслер заявил, что часть личного состава переведена на службу в особый пункт.
Интересант 09:41
Общество

В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии

В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное