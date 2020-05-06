Экономика
РИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2% годовых.
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Аналитик ГК «ФИНАМ»: ставки по ипотеке снижаются, но стоит ли торопиться?
Vologda-poisk.ru03 мая в 08:04
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Общество
Меркель заявила о преодолении первой фазы пандемии в Германии
Темпы распространения коронавируса в ФРГ существенно замедлились, это дает повод говорить о том, что первая стадия пандемии преодолена.
ТАСС 09:46
Общество
Кейт Миддлтон скромно поздравила сына Меган Маркл и принца Гарри
Сегодня, 6 мая, свой первый день рождения празднует сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Bimru.ru 10:01
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Общество
В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году
Смолин призвал осуществить набор студентов в вузы в 2020 году на основе текущей успеваемости и оценки внеучебных достижений.
News.ru 08:06
Киберспорт
Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius
В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру 10:29
Армия и оружие
«Российские „Гуантанамо“»: белорусы требуют выгнать российских военных с территории страны
Белоруссия продолжает антироссийскую пропаганду, требуя выгнать с территории страны всех находящихся здесь российских военных и закрыть доступ России к двум военным объектам – РЛС «Волга» и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ, называя из «российскими Гуантанамо», по аналогии с американскими военными базами-тюрьмами на Кубе.
Avia.pro 03:10
Общество
Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
Политика
Саакашвили заявил о своей новой должности в Нацсовете реформ Украины
О возвращении к работе в структурах власти Украины Саакашвили сообщил в конце апреля, рассказав, что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам.
РБК 07:05
Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
Здоровье
В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Пожилой житель Ивановской области, у которого была тяжелая пневмония, стал седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает областное правительство.
РИА Новости 09:10
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК 10:30
Экономика
Поступления налогов в России в апреле сократились почти на треть
Поступления налогов в России в апреле сократились на 30 процентов.
Вечерняя Москва 09:11
Политика
Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле
РИА Новости 10:29
Общество
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России
Закон был принят Федеральным собранием от 17 апреля, а подписан президентом РФ 24 апреля 2020 года.
Обзор газет вчера в 08:22
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Фигурное катание
Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию
«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко.
REGNUM 08:54
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Культура
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая
Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
Футбол
Жена Икарди показала новый розовый купальник: слишком откровенное селфи
Спорт-Экспресс 07:15
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
Общество
Раскрыто влияние лета на распространение коронавируса
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил о вероятности того, что с наступлением лета количество зараженных коронавирусом снизится.
Lenta.ru 10:22
Общество
В России зарегистрировано 1,2 млн безработных
Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте - апреле 2020 года.
ТАСС 08:38
Наука
Прототип двигателя на воздушной плазме работает без выхлопов
Команда исследователей из Уханьского университета разработала прототип двигателя, который использует воздушную плазму для движения.
Машины и Механизмы вчера в 16:19
Кино
Тайка Вайтити снимет новый эпизод «Звездных войн»
Как сообщается, слухи о том, что Вайтити займется новой частью Звездных войн давно ходили, а сам режиссер успел снять эпизод спин-оффа франшизы Мандалорец .
Znak.com вчера в 05:46
Политика
Попова рассказала о результатах введения масочного режима в регионах
Обязательный масочный режим, введенный более чем в половине регионов России, дает положительный результат в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Известия 10:07
Здоровье
В Саратовской области могут закрыть на карантин Краснокутский район
В Саратовской области из-за участившихся случаев заболевания людей коронавирусом может быть закрыт на карантин Краснокутский район.
АиФ Саратов 05:34