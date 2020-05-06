Экономика
РИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2% годовых.
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«Синара-Девелопмент» оплатит первый взнос по ипотечной госпрограмме со ставкой 6%
Ingraficon.ruвчера в 01:00
Аналитик ГК «ФИНАМ»: ставки по ипотеке снижаются, но стоит ли торопиться?
Vologda-poisk.ru03 мая в 08:04
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Экономика
Эксперт спрогнозировал два сценария роста безработицы в России
Сафонов уверен, что при таком развитии событий безработица достигнет 7-ми млн человек, в это почти 10,5% от населения России.
Live24 вчера в 02:55
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Политика
Песков: Путину передали план по снятию ограничительных мер
Москва, 6 мая 2020, 14:30 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер.
REGNUM 07:30
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
Политика
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Армия и оружие
Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения
"Сюффрен" проходит ходовые испытания. Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения. Об этом сообщили журналисты Naval News.
Piter.tv 08:02
Происшествия
Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрий Смородинов стал четвертой жертвой коронавируса в Татарстане.
РИА Новости 04:49
Хоккей
Алексей Марченко заключил двухлетний контракт с «Локомотивом»
Защитник Алексей Марченко заключил контракт с «Локомотивом», сообщается на официальном сайте ярославского клуба.
Горобзор.ру 08:01
Технологии
ГЛОНАСС настраивают на большие данные
Оператор системы рассматривает возможность монетизации Большие данные системы ГЛОНАСС могут монетизировать, следует из предложений, рассматриваемых ее оператором.
Коммерсантъ вчера в 17:50
Общество
Псковские власти смягчили карантинные меры
В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
Общество
От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
Политика
Глава МИД Украины раскрыл новую концепцию «деоккупации» Крыма
Киев подготовил трехэтапную стратегию по возвращению Крыма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 05:53
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Наука
Прототип двигателя на воздушной плазме работает без выхлопов
Команда исследователей из Уханьского университета разработала прототип двигателя, который использует воздушную плазму для движения.
Машины и Механизмы вчера в 16:19
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° 03 мая в 17:46
Экономика
Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году
ВВП США, которые лидируют по показателям заболеваемости и смертности от коронавируса, в 2020 году упадет на 6,5%, в то время как ранее прогнозировался рост на 1,8%.
Известия 07:10
Здоровье
Правительство Литвы продлило карантин до лета
Новый Калининград Правительство Литвы решило продлить карантин до 31 мая включительно.
Новый Калининград.Ru 08:01
Кино
Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands
Лос-Анджелес, США, 6 мая 2020, 09:19 — REGNUM Кейт Бланшетт ведёт переговоры относительно своего участие в съёмках экранизации игры Borderlands.
REGNUM 02:19
Общество
Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы
РИА Новости 06:27
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заболевших коронавирусом
Напомним, что Россия 3 мая обошла Францию по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом - тогда во Франции насчитывалось 130 979 заболевших.
RuNews24.ru 05:54
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Футбол
Дембеле не сдавал тест на коронавирус вместе с игроками «Барсы». Он не сыграет в этом сезоне
По информации журналиста Cadena SER Адриа Альбетса, игрок не сдавал тест на коронавирус, и в этом сезоне Ла Лиги он больше не сыграет.
Sports.ru 08:14
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики
Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию.
Znak.com 00:51
Политика
Кремль отмахнулся от результатов соцопросов по рейтингу Путина
Не вызывающими доверия назвал результаты опросов «Левада-центра», показывающих падение рейтинга президента России Владимира Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков 6 мая в общении с журналистами.
ИА Красная Весна 08:15
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39