Экономика
РИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Коммерсантъ 02:28
Происшествия
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца
Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru вчера в 16:12
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
Общество
В Москве умерли ещё 39 пациентов с коронавирусом
По последним данным, в целом по стране зарегистрировано 165 тысяч 929 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлены 10 тысяч 559 носителей инфекции.
Говорит Москва вчера в 14:37
Общество
Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят
Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Накануне «Коммерсантъ» сообщил о том, что власти Москвы с 12 мая могут ввести в городе обязательный режим ношения медицинских масок в общественных местах.
РБК 02:26
Политика
Мэр Нижнего Новгорода подал прошение об отставке
Владимир Панов объясняет свою отставку тем, что получил более выгодное предложение работы, поэтому просит о досрочной отставке.
ГЛАС.RU 05 мая в 08:56
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии
Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
Здоровье
В Челябинской области скончался девятый пациент с коронавирусом
Челябинск Сегодня 02:33
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Игры
В Сети появился сюжетный трейлер The Last of Us Part II
NewInform вчера в 13:13
Происшествия
В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
Пожилой пациент с коронавирусом, не имевший хронических заболеваний, скончался в Удмуртии, сообщил региональный оперштаб.
РИА Новости 02:30
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Энергетика
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru вчера в 18:27
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10