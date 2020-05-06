Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РЕН ТВвчера в 05:42

ГК «А101» и Сбербанк провели первую сделку по ипотеке под 6,4%

РИА Новостивчера в 11:48

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 07:28

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Lenta.ruвчера в 13:20

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

РБКвчера в 05:21

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%

Интерфаксвчера в 04:46

Сбербанк обрадовал россиян: что вводится с 6 мая

Primpress.ru05 мая в 15:30
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
2,7K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Коммерсантъ 02:28
270
Происшествия

Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца

Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru вчера в 16:12
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Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
2,4K
Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
470
Общество

В Москве умерли ещё 39 пациентов с коронавирусом

По последним данным, в целом по стране зарегистрировано 165 тысяч 929 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлены 10 тысяч 559 носителей инфекции.
Говорит Москва вчера в 14:37
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Общество

Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят

Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
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Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
1,2K
Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
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Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Накануне «Коммерсантъ» сообщил о том, что власти Москвы с 12 мая могут ввести в городе обязательный режим ношения медицинских масок в общественных местах.
РБК 02:26
Политика

Мэр Нижнего Новгорода подал прошение об отставке

Владимир Панов объясняет свою отставку тем, что получил более выгодное предложение работы, поэтому просит о досрочной отставке.
ГЛАС.RU 05 мая в 08:56
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Известия 01:46
1,2K
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
88
Общество

Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии

Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
14
Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
16
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
1K
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
5
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
482
Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
74
Здоровье

В Челябинской области скончался девятый пациент с коронавирусом

Челябинск Сегодня 02:33
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Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
268
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
37
Игры

В Сети появился сюжетный трейлер The Last of Us Part II

NewInform вчера в 13:13
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Происшествия

В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

Пожилой пациент с коронавирусом, не имевший хронических заболеваний, скончался в Удмуртии, сообщил региональный оперштаб.
РИА Новости 02:30
Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
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Энергетика

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
10
Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru вчера в 18:27
Наука

Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10
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Как работают Яндекс.Новости?
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