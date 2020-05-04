Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru13:20

Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку для приобретения жилья в новостройках по ставке от 6,5%

Краснодарские известия04 мая в 07:24

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РЕН ТВ05:42

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

РБК05:21

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%

Интерфакс04:46

Сбербанк обрадовал россиян: что вводится с 6 мая

Primpress.ruвчера в 15:30

ГК «А101» и Сбербанк провели первую сделку по ипотеке под 6,4%

РИА Новости11:48
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Общество

Строительство возобновят в Подмосковье

Live24 14:56
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Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru 14:55
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Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
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Общество

Запрет на продажу спиртного в жилых домах вступил в силу в России

Запрет на продажу алкогольной продукции в жилых домах начал действовать в России, пишет «Парламентская газета».
МИР 24 вчера в 02:48
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Общество

Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов с 7 по 9 мая

Минкомсвязь опубликовала в своем Telegram-канале по возвращению россиян из-за границы график вывозных рейсов на ближайшие три дня.
Коммерсантъ 13:52
Общество

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Primpress.ru вчера в 14:30
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

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Общество

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Сегодня, 6 мая, свой первый день рождения празднует сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
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Экономика

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РБК 08:34
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В России более миллиона детей получили выплаты из-за коронавируса. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить военный самолет-разведчик России

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«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

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Хоккей

Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина

Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.
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