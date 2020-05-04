Экономика
РИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку для приобретения жилья в новостройках по ставке от 6,5%
Краснодарские известия04 мая в 07:24
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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Кейт Миддлтон скромно поздравила сына Меган Маркл и принца Гарри
Сегодня, 6 мая, свой первый день рождения празднует сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
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Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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Израиль попытался сбить военный самолет-разведчик России
В настоящее время российское Минобороны никак не прокомментировало данный инцидент.
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Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
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Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина
Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.
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Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
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