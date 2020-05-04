Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,2K

Общество Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции. 23

Общество Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России. 39

Общество Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни. 44

Общество Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов с 7 по 9 мая Минкомсвязь опубликовала в своем Telegram-канале по возвращению россиян из-за границы график вывозных рейсов на ближайшие три дня.

Шоу-бизнес Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице. 9

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 479

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,5K

Общество «Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса. 19

Хоккей Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Наука Ученые выяснили, что производители детских смесей преувеличивают их пользу В некоторых случаях производители ссылаются на исследования, которые не дали однозначных выводов, в других - на результаты, которые исследователи не подтвердили, а иногда и вовсе оставляют заявления без обоснования. 1

Шоу-бизнес Гордон напомнила Рудковской о публичном оскорблении ребенка из детдома Юрист добавила, что может понять эмоции Рудковской на фоне публикаций о ее сыне. Со стороны СМИ — это тоже неправильно, уточнила Гордон.

Общество Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.