Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.

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Общество Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева. 1,1K

Здоровье Более 90 тыс. медработников в мире заразились коронавирусом По меньшей мере 90 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом нового типа по всему миру.

Общество В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство. 373

Культура Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".

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Политика Путин поручил правительству координировать борьбу с коронавирусом Правительство России должно координировать всю деятельность по борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Политика Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. 101

Авто Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz Во время перевозки в объектив шпионских фотокамер попался кузов серийного пикапа Hyundai Santa Cruz. Снимок опубликовал портал Motor1. 6

Авто Бюджетные автомобили Chevrolet в России появятся летом Ранее издание speedme.ru писало, что компания General Motors и ее партнер по альянсу в Узбекистане компания UzAuto Motors подписали в середине февраля договор, по которому последняя сможет осуществлять реализацию автомобилей на экспортных рынках, таких как Россия, Казахстан и Белоруссия под брендом Chevrolet. 54

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Общество В Коми разгорелся скандал из-за плаката с финским солдатом Усинск, Коми, 6 мая 2020, 15:06 — REGNUM Власти Усинска украсили город к Дню Победы плакатом, на котором изображен финский солдат, воевавший на стороне фашистской Германии. 56

Армия и оружие Россия по-новому «защитит» свои подлодки В июле 2019 года военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».