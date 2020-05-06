Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
Читать в источнике
Комментировать484

Подробнее о событии

ГК «А101» и Сбербанк провели первую сделку по ипотеке под 6,4%

РИА Новости11:48

Аналитик ГК «ФИНАМ»: ставки по ипотеке снижаются, но стоит ли торопиться?

Vologda-poisk.ru03 мая в 08:04

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РЕН ТВ05:42

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

РБК05:21

Сбербанк обрадовал россиян: что вводится с 6 мая

Primpress.ruвчера в 15:30

Сбербанк снова снижает ставки по ипотеке

Ingraficon.ru03 мая в 13:00

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Банки.ру08:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Общество

Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире

Московский Комсомолец 09:10
45
Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
685
Политика

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
1
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
1,7K
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
4,1K
Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
1,1K
Здоровье

Более 90 тыс. медработников в мире заразились коронавирусом

По меньшей мере 90 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом нового типа по всему миру.
ТАСС 10:45
Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
373
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
1,4K
Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
718
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
49
Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

News.ru 09:52
1
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
308
Политика

Путин поручил правительству координировать борьбу с коронавирусом

Правительство России должно координировать всю деятельность по борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Взгляд.ру 11:24
Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
101
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
32
Общество

В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета

ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32
740
Авто

Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

Во время перевозки в объектив шпионских фотокамер попался кузов серийного пикапа Hyundai Santa Cruz. Снимок опубликовал портал Motor1.
Тарантас Ньюс вчера в 04:29
6
Авто

Бюджетные автомобили Chevrolet в России появятся летом

Ранее издание speedme.ru писало, что компания General Motors и ее партнер по альянсу в Узбекистане компания UzAuto Motors подписали в середине февраля договор, по которому последняя сможет осуществлять реализацию автомобилей на экспортных рынках, таких как Россия, Казахстан и Белоруссия под брендом Chevrolet.
SpeedMe вчера в 01:43
54
Культура

Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»

Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
Культуромания 02:56
43
Гаджеты

Даже при внушительном разгоне Core i9-10900K не способен опередить Ryzen 9 3900X

Для сравнения, без разгона флагман Intel набирает там же 2347 баллов, то есть прирост очень существенный.
iXBT.com 10:31
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
3
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Российская газета вчера в 00:04
288
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
492
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой к Плющенко

Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.
РИА Новости 12:14
3
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
124
Общество

В Коми разгорелся скандал из-за плаката с финским солдатом

Усинск, Коми, 6 мая 2020, 15:06 — REGNUM Власти Усинска украсили город к Дню Победы плакатом, на котором изображен финский солдат, воевавший на стороне фашистской Германии.
REGNUM 08:06
56
Армия и оружие

Россия по-новому «защитит» свои подлодки

В июле 2019 года военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».
Lenta.ru 12:41
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное