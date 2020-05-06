Экономика
РИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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Общество
Режим ограничений в Петербурге могут продлить до июня
В Санкт-Петербурге ограничения, связанные с пандемией коронавируса, начнут снимать не ранее 1 июня.
СеверИнформ 05:34
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
Общество
Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни
«Не хочу загадывать на будущее, но, мое мнение, все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной реальной жизни без всяких ограничений», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РИАМО 05:54
Экономика
Смольный представил второй пакет мер по поддержке бизнеса
В администрации Петербурга представили второй пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
МР7.ру вчера в 13:45
Общество
Роспотребнадзор представил план по снятию ограничений в три этапа
Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19, которое провел президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 12:09
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой в серии
Cyber.sports.ru 06:50
Общество
На совещании с губернатором нарушающих самоизоляцию назвали гопниками
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 05 мая в 03:57
Общество
В Подмосковье назвали дату окончания учебного года
По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
Наука
Способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин найден
Реальный способ уменьшить смертность от опасной инфекции коронавируса среди мужчин найден. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:03
Общество
В России за сутки выявлено более 11 тыс. заболевших COVID-2019
В России за последние сутки выявлено 11 231 новый заболевший COVID-19 в 82 регионах, сообщает оперативный штаб.
Expert.ru 04:29
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
Что будет с ЕГЭ и ОГЭ: снова отложат или отменят
Сроки проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) могут быть вновь сдвинуты, а сдачу Основных государственных экзаменов (ОГЭ) могут вообще отменить.
KrasnodarMedia вчера в 05:29
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Общество
Институт Гамалеи: пика заболеваемости у нас нет и не может быть
Ранее Николай Малышев давал такой же прогноз: по его мнению, пик заболеваемости будет в июне.
Вести.Ru 06:50
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Здоровье
17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
Общество
Антисептики могут способствовать заражению коронавирусом
Врач поликлиники 4 управления делами президента Анастасия Вережникова рассказала РИА Новости, что антисептики могут не только защитить от коронавируса, но и способствовать заражению.
Neva.Today 00:36
Общество
В России могут отменить пенсионную реформу
По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, президент Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы вернуть себе и правительству симпатии граждан.
Цензуры.Нет 06:51
Культура
Лев Лещенко предложил исполнить песню «День Победы» на родных языках
С 9 по 11 мая на сайте диктантпобеды.рф станет активной панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков).
Национальный акцент 05 мая в 04:50
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46