Экономика
РИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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«Синара-Девелопмент» оплатит первый взнос по ипотечной госпрограмме со ставкой 6%
Ingraficon.ruвчера в 01:00
Аналитик ГК «ФИНАМ»: ставки по ипотеке снижаются, но стоит ли торопиться?
Vologda-poisk.ru03 мая в 08:04
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Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве на майских праздниках
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве в первой половине майских праздников.
RT на русском 11:57
Космос
Астрономы впервые обнаружили на Марсе следы древних рек
Астрономы впервые обнаружили следы древних рек в южном полушарии Марса в равнинной низменности Эллада, которая появилась в результате столкновения Красной планеты с другими космическими объектами.
Актуальные Новости 10:08
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Политика
Путин рассказал о состоянии Мишустина
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания 08:29
Общество
В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
Происшествия
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости 11:31
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой к Плющенко
Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.
РИА Новости 12:14
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа
Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru 06:31
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Общество
SpaceX собирается отправить Тома Круза в космос на съемки фильма
Аргументы и Факты вчера в 09:53
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
Общество
Власти Москвы не ослабят режим самоизоляции после 12 мая
Работа промышленных предприятий Власти Москвы планируют с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных компаний города.
ТАСС 10:02
Общество
Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области
Алексей Текслер заверил, что для реализации обязательного масочного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.
Урал-пресс-информ 03:25
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Экономика
Белоруссия взяла пример с Саудовской Аравии в давлении на Россию
«Уралкалий» расценил действия конкурента как давление и демпинг, который приведет к проблемам на рынке и повредит восстановлению отрасли после кризиса.
Lenta.ru 02:11
Шоу-бизнес
Адель впервые показала свою фигуру после экстремального похудения
Впервые с декабря прошлого года британская исполнительница Адель порадовала поклонников фотографией в Instagram.
Газета.Ru 10:31
Энергетика
В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным
Мировой спрос на нефть и нефтепродукты в апреле на пике падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки, это беспрецедентно, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Росконгресса.
РИА Новости 06:41
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 04 мая в 14:49
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12