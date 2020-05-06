Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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ГК «А101» и Сбербанк провели первую сделку по ипотеке под 6,4%

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Сбербанк обрадовал россиян: что вводится с 6 мая

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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«Синара-Девелопмент» оплатит первый взнос по ипотечной госпрограмме со ставкой 6%

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Аналитик ГК «ФИНАМ»: ставки по ипотеке снижаются, но стоит ли торопиться?

Vologda-poisk.ru03 мая в 08:04
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«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
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Общество

Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве на майских праздниках

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве в первой половине майских праздников.
RT на русском 11:57
Космос

Астрономы впервые обнаружили на Марсе следы древних рек

Астрономы впервые обнаружили следы древних рек в южном полушарии Марса в равнинной низменности Эллада, которая появилась в результате столкновения Красной планеты с другими космическими объектами.
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У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
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Политика

Путин рассказал о состоянии Мишустина

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания 08:29
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Общество

Павел Мамаев возместил ущерб телеведущей «Первого канала»

РБК 09:23
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В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
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Происшествия

Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым

Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости 11:31
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой к Плющенко

Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.
РИА Новости 12:14
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Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

News.ru 10:52
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа

Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
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Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
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Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
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Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
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Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
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Общество

SpaceX собирается отправить Тома Круза в космос на съемки фильма

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Экономика

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Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
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Игры

Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
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Общество

Власти Москвы не ослабят режим самоизоляции после 12 мая

Работа промышленных предприятий Власти Москвы планируют с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных компаний города.
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Общество

Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области

Алексей Текслер заверил, что для реализации обязательного масочного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Экономика

Белоруссия взяла пример с Саудовской Аравии в давлении на Россию

«Уралкалий» расценил действия конкурента как давление и демпинг, который приведет к проблемам на рынке и повредит восстановлению отрасли после кризиса.
Lenta.ru 02:11
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Шоу-бизнес

Адель впервые показала свою фигуру после экстремального похудения

Впервые с декабря прошлого года британская исполнительница Адель порадовала поклонников фотографией в Instagram.
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Энергетика

В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным

Мировой спрос на нефть и нефтепродукты в апреле на пике падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки, это беспрецедентно, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Росконгресса.
РИА Новости 06:41
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Экономика

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 04 мая в 14:49
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Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
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Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
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