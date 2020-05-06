Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2 процента годовых.
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ГК «А101» и Сбербанк провели первую сделку по ипотеке под 6,4%

РИА Новости11:48

Аналитик ГК «ФИНАМ»: ставки по ипотеке снижаются, но стоит ли торопиться?

Vologda-poisk.ru03 мая в 08:04

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РЕН ТВ05:42

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

РБК05:21

Сбербанк обрадовал россиян: что вводится с 6 мая

Primpress.ruвчера в 15:30

«Синара-Девелопмент» оплатит первый взнос по ипотечной госпрограмме со ставкой 6%

Ingraficon.ruвчера в 01:00

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Банки.ру08:37
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
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Футбол

В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу

Власти Германии разрешат возобновить матчи чемпионата страны (Бундеслиги) во второй половине мая.
Дождь 10:46
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Общество

Собянин: кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кафе и рестораны Москвы будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:43
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Общество

В Госдуме снова выступили за отмену ЕГЭ в 2020 году

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что равные условия для проведения ЕГЭ в этом году отсутствуют из-за пандемии коронавируса, и предложил отменить единый госэкзамен, сообщает «Интерфакс».
Activityedu.ru 10:43
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Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
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Космос

Китай осуществил успешный запуск новейшего космического корабля

Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии своего пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B.
BFM.ru вчера в 06:44
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Российская газета вчера в 00:04
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Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия 10:59
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
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Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
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Происшествия

Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
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Авто

Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
Происшествия

В Уфе экс-начальник колонии сел в тюрьму на три года

Подсудимые вину не признали, суд приговорил бывшего начальника колонии к трем с половиной годам колонии общего режима и 600 тысячам рублей штрафа, без права занимать должности в госорганах сроком на три года.
Газета Республика Башкортостан 11:50
Музыка

Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

Умер основатель немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard. Причина случившегося не уточняется.
Lenta.ru 11:42
Происшествия

В Белоруссии несколько солдат и офицеров заразились коронавирусом

Коронавирус выявили у нескольких офицеров западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси, объединяющего воинские части на территории Брестской и Гродненской областей, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель белорусского министерства обороны Наталья Гаврусик.
РИА Новости 10:43
Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
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Происшествия

В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19

"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
ТАСС 11:36
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Политика

Началось совещание Владимира Путина с главами регионов

Москва, 6 мая 2020, 15:13 — REGNUM Совещание президента России Владимира Путина с главами регионов в онлайн-формате началось.
REGNUM 08:13
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
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Шоу-бизнес

Рудковская доказала отсутствие заболевания у сына

Продюсер, супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слухи о психическом расстройстве у сына Александра.
ФАН 05:37
Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Общество

«Мне очень больно есть»: как выглядит девушка с самыми большими губами

В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
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