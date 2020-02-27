Финансы
ТАСССбербанк понизил прогноз по ключевой ставке ЦБ до 5,5%
Сбербанк пересмотрел прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на конец 2020 года с 6% до 5,5% годовых, а также ряд других макроэкономических параметров. Это следует из презентации госбанка к финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.
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