Финансы

ТАССТАСССбербанк понизил прогноз по ключевой ставке ЦБ до 5,5%

Сбербанк пересмотрел прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на конец 2020 года с 6% до 5,5% годовых, а также ряд других макроэкономических параметров. Это следует из презентации госбанка к финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.
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