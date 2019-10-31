Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.

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