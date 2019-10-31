Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

РИА Новости02:31

Медведев потребовал доступных кредитов для россиян

Lenta.ruвчера в 11:39

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

РБКвчера в 09:46

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Известиявчера в 08:40

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 08:33

Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАССвчера в 08:49

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ruвчера в 09:00
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Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК вчера в 05:42
Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.
Вечерняя Москва 05:35
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Транспорт

Одобрено строительство трассы Москва — Казань

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Происшествия

Появилось видео с моментом убийства экс-мэра Киселевска

Sibnet Новости 05:44
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество

Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

Вести.Ru 06:10
Политика

Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

Как рассказал Горошинский, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных программах несмотря на то, что им грозит ответственность по уголовной статье, из-за боязни за собственную жизнь.
Московский Комсомолец 05:07
Общество

Суд отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова

RT на русском 04:46
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Теннис

Джокович продемонстрировал знания русского языка

Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос журналиста на русском языке.
Матч ТВ 02:58
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Происшествия

Голунов пришёл в суд в бронежилете

RT на русском 05:21
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Российская газета 05:41
Технологии

В России впервые запустили облачный сервис распознавания лиц

Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon, который в 2018 году привлек $8 млн инвестиций от фондов Rusnano Sistema SICAR и Skolkovo Ventures, первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces, сообщила в пятницу пресс-служба Группы "Роснано".
ТАСС 06:16
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Происшествия

В России четырехлетняя девочка упала с 17-го этажа и выжила

Lenta.ru 05:27
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье отказался обжаловать свой арест

РБК 06:14
Футбол

Моуринью рассказал, какой клуб ему нужен для возобновления карьеры

Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возобновить тренерскую карьеры в клубе, который будет бороться за трофеи.
Чемпионат вчера в 23:47
Технологии

В России появится собственная спутниковая система телефонной связи

Москва 24 04:11
Армия и оружие

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

ТАСС 05:48
Экономика

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Происшествия

В Воронеже в лесу обнаружено обезглавленное тело: СК начал проверку

REGNUM 05:27
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у Danske Bank

ЦБ уточняет, что лицензию аннулировали по требованию самого банка, так как его акционер принял решение ликвидировать организацию.
BFM.ru 03:37
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Недвижимость

Проектное финансирование не повлияло на цены реализации жилья – ДОМ.РФ

"Анализ показывает, что переход на новый механизм финансирования жилищного строительства не повлек за собой рост цен на жилье, реализуемое по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ)", - заверили в компании.
Интерфакс 04:58
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери

На фотографии, которой поделилась девушка, запечатлены три поколения знаменитой семьи: сама Алла Вербер, ее мама и дочь Катя.
Телепрограмма вчера в 23:02
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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