Экономика
ИзвестияСбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Происшествия
Появилось видео с моментом убийства экс-мэра Киселевска
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Как рассказал Горошинский, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных программах несмотря на то, что им грозит ответственность по уголовной статье, из-за боязни за собственную жизнь.
Общество
Суд отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Теннис
Джокович продемонстрировал знания русского языка
Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос журналиста на русском языке.
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Технологии
В России впервые запустили облачный сервис распознавания лиц
Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon, который в 2018 году привлек $8 млн инвестиций от фондов Rusnano Sistema SICAR и Skolkovo Ventures, первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces, сообщила в пятницу пресс-служба Группы "Роснано".
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Футбол
Моуринью рассказал, какой клуб ему нужен для возобновления карьеры
Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возобновить тренерскую карьеры в клубе, который будет бороться за трофеи.
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у Danske Bank
ЦБ уточняет, что лицензию аннулировали по требованию самого банка, так как его акционер принял решение ликвидировать организацию.
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
Недвижимость
Проектное финансирование не повлияло на цены реализации жилья – ДОМ.РФ
"Анализ показывает, что переход на новый механизм финансирования жилищного строительства не повлек за собой рост цен на жилье, реализуемое по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ)", - заверили в компании.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери
На фотографии, которой поделилась девушка, запечатлены три поколения знаменитой семьи: сама Алла Вербер, ее мама и дочь Катя.