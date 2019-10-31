Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ru09:00

Греф назвал хорошими перспективы для ипотеки в России

Ведомости08:59

Ставку по ипотеке в Дагестане могут снизить до 5,3%

РГВК Дагестанвчера в 05:54

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русском08:33

Медведев назвал Грефу открывшиеся из-за снижения инфляции возможности

РБК08:12

Сбербанк до конца года превысит план по кредитам малому и среднему бизнесу на 20 млрд руб

ТАСС08:56

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Известия08:40
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Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Театры

Серебренников и Богомолов стали номинантами на премию «Золотая маска»

ТАСС 08:17
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Шоу-бизнес

Вележева призналась, что выпила на борту самолета бокал вина

ТК Звезда 07:22
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Политика

Путин поручил разобраться с пенсиями для многодетных матерей-опекунов

Российский лидер Владимир Путин пообещал решить вопрос с невыплатами страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей-опекунов.
Политика Сегодня 07:23
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

"Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.
РИА Новости 08:57
Политика

Болгария отказала в визе российскому дипломату

Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского посольства в Софии.
Lenta.ru вчера в 12:19
Политика

Генсек НАТО допустил оплошность на заседании с Зеленским в Киеве

В конце своего выступления на заседании генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 04:14
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Армия и оружие

Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии, сообщил телеканал TRT.
РИА Новости 09:09
Единоборства

Канело: Мы готовы к лучшему Ковалеву

Газета.Ru 07:20
Общество

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Политика

НАТО и Украина призвали Россию отдать Крым

Россия должна передать контроль над Крымом Украине, говорится в заявлении комиссии Украина – НАТО.
Взгляд.ру 07:25
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Происшествия

Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Происшествия

Пьяный волгоградец убил жену и тещу

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Происшествия

В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники

Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Происшествия

В Петербурге почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем

В Петербурге сегодня, 31 октября, вспоминают погибших в авиакатастрофе над Синаем.
Телеканал Санкт-Петербург 02:43
Общество

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Происшествия

Начальник костромской колонии задержан за миллионную взятку

По данным «Интерфакса», в Костромской области полицейские совместно с представителями ОМОНа задержала начальника региональной исправительной колонии №2 по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона рублей.
RuNews24.ru 08:59
Общество

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

Меньше всего счастливых россиян оказалось в сфере рабочего персонала - 4,7 балла и автобизнеса - 4,4 балла.
Газета.Ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами

Журналистская правда вчера в 10:25
Космос

Рогозин назвал сроки начала испытаний «водородной» ракеты «Ангара»

Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью начнутся на космодроме Восточный в 2026-2027 годах, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 07:34
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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