Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ru09:00

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Известия08:40

Сбербанк снизил ставки и видит хорошие перспективы для ипотеки

РИА Новости08:40

Греф назвал хорошими перспективы для ипотеки в России

Ведомости08:59

Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАСС08:49

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

РБК09:46

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русском08:33
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК 14:46
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru 09:20
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Гаджеты

В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10

RuNews24.ru 08:51
Политика

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Владимир Путин — морально устойчив, исполнителен и дисциплинирован, сказано в характеристике КГБ на него. Об этом сообщает телеканал «78».
Рамблер 02:45
Космос

Космонавты на МКС сменят американскую связь с Землей на российскую

Круглосуточную связь с Землей обеспечит российская система спутников-ретрансляторов "Луч", состоящая из трех космических аппаратов.
РИА Новости 20:41
Общество

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Политика

В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК вчера в 13:16
Транспорт

СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань

Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.
РБК 17:39
Происшествия

Суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

Каковкин был первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию.
РБК 21:09
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Согласно заявлению Минобороны РФ, распространенная интернет-изданием "Лента.ру" якобы видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией редакции.
Инфорос 06:56
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
РБК 18:37
Путешествия

Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы

РИА Новости 29 октября в 20:41
Культура

Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».
Мойка78 11:00
Политика

Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
РБК 19:14
Здоровье

Какие последствия для аптечных организаций влечет обязательная маркировка лекарственных препаратов? Ответ искали в рамках круглого стола

С 1 января 2020 года вступает в силу закон об обязательной маркировке лекарственных средств.
ADVIS.ru 10:59
Экономика

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС 17:37
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь вчера в 05:24
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт 17:19
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Авто

Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris

Южнокорейская компания Hyundai объявила старт продаж в Китае обновленного седана Verna, известного в России как Hyundai Solaris.
Автоновости дня 03:05
Хоккей

«Авангард» расторг контракт с Щербаком

«Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком по обоюдному согласию сторон.
Sports.ru 05:46
Гаджеты

Наушники Apple AirPods Pro оказались неремонтопригодными

Ридус 10:29
Армия и оружие

После смерти аль-Багдади ИГ выбрало нового лидера

Группа боевиков "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещена в России) подтвердила, что ее теперь уже бывший лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит, сообщает агентство Reuters.
Газета.Ru 14:04
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
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Смотрите второй сезон сериала «Бывшие» на START с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым

В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.
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«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»

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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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