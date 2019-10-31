Экономика
ИзвестияСбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Гаджеты
В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Владимир Путин — морально устойчив, исполнителен и дисциплинирован, сказано в характеристике КГБ на него. Об этом сообщает телеканал «78».
Космос
Космонавты на МКС сменят американскую связь с Землей на российскую
Круглосуточную связь с Землей обеспечит российская система спутников-ретрансляторов "Луч", состоящая из трех космических аппаратов.
Общество
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
Транспорт
СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.
Происшествия
Суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
Каковкин был первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Согласно заявлению Минобороны РФ, распространенная интернет-изданием "Лента.ру" якобы видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией редакции.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
Путешествия
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».
Политика
Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова
Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Здоровье
Какие последствия для аптечных организаций влечет обязательная маркировка лекарственных препаратов? Ответ искали в рамках круглого стола
С 1 января 2020 года вступает в силу закон об обязательной маркировке лекарственных средств.
Экономика
Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%
Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Авто
Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris
Южнокорейская компания Hyundai объявила старт продаж в Китае обновленного седана Verna, известного в России как Hyundai Solaris.
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Щербаком
«Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком по обоюдному согласию сторон.
Армия и оружие
После смерти аль-Багдади ИГ выбрало нового лидера
Группа боевиков "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещена в России) подтвердила, что ее теперь уже бывший лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит, сообщает агентство Reuters.
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Кино
Смотрите второй сезон сериала «Бывшие» на START с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым
В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.